人民网北京3月18日电 （焦磊）当前，AI、元宇宙、云、大数据等创新IT技术日益融入经济社会发展全过程，推动数字世界和物理世界融合持续深入。传统计算向智慧计算的升级成为这场变革的关键。

业内分析认为，智慧计算在加速创新发现、推动数字经济和实体经济结合、催生新产业新业态新模式方面，发挥着越来越大的作用。

根据浪潮人工智能研究院测算，预计到2025年全球算力规模将达6.8Z FLOPS（FP16），比2020年提升了30倍。同时，算力作为一种新技术生产力，成为挖掘数据要素价值，推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。

在3月17日举办的浪潮信息生态伙伴大会IPF2022上，浪潮信息、IDC和清华大学联合推出《2021-2022全球计算力指数评估报告》，量化揭示了全球主要国家GDP、数字经济与计算力之间的关联性和相互拉动作用。

报告显示，数字经济时代，投资算力拉动经济增长具有长期性和倍增效应：一个国家的计算力指数平均每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰ 。当一个国家的计算力指数达到40分、60分时，计算力指数每提升1点，其对于GDP增长的推动力将分别增加1.5倍和3.0倍。

浪潮信息CEO彭震表示，在国家统筹布局下，全国性的算力枢纽工程已经开始建设，算力基建化成为各界的共识，这种情况下，应该同样重视算法基础建设，实现算法基建化才能让更多的企业享受普适普惠的智算服务。

据悉，在今年的大会上，浪潮信息发布了由“源”大模型生成的最新技能模型，包括知识增强的对话模型、知识检索问答模型、中英文翻译模型、古文理解模型。“源”大模型可以更加快速地生产出专业的技能模型，从而在更多专业场景中实现小型化、轻量化的落地运作。

同时，浪潮信息发布了元宇宙服务器 MetaEngine，将为元宇宙数字空间的创建和运行提供强大算力，目标是构建软硬一体化基础设施，服务于大规模、高复杂、高逼真数字场景协同创建和实时渲染仿真，作为连接现实世界和数字世界的坚实底座，加速各行业“数实相融”。

(责编：申佳平、吕骞)