黄盛

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。回望过去一年，我国实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。在2022年全国两会之际，人民网《两会“财经眼”》聚焦全国两会期间的热点话题及政府工作报告中的重点内容，从经济目标、减税降费、绿色发展、乡村振兴、数字经济等角度，集中采访了一批代表委员、权威专家、行业领军者，为推动经济高质量发展献计献策。

“扩大新增贷款规模”“推动金融机构降低实际贷款利率”“设立金融稳定保障基金”……在今年的政府工作报告中，一系列金融“任务”备受关注。

多位代表委员、产学研代表在接受人民网财经采访时表示，在我国经济面临三重压力的情况下，金融行业应继续精准施策向市场主体让利，不断增强金融服务实体经济的能力，搭建“金融水利工程”润泽实体经济血脉，为宏观经济大盘稳中有进贡献力量。

稳健的货币政策灵活适度

“浇花浇到花根上”支持实体经济

近年来，我国货币政策更好地服务了实体经济，坚持跨周期调节，完善激励相容机制，适应了经济高质量发展的要求，以适度的货币增长支持了高质量发展。

2022年政府工作报告指出，要加大稳健的货币政策实施力度。发挥货币政策工具总量和结构的双重功能，为实体经济提供更有力支持。扩大新增贷款规模，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。进一步疏通货币政策传导机制，引导资金更多流向重点领域和薄弱环节，扩大普惠金融覆盖面。

全国政协委员、中央财经大学证券期货研究所所长贺强表示，小微企业是经济运行中的重要环节，建议2022年金融政策重点放在补短板上，进一步加大支持小微企业的货币政策力度，更多地运用结构性货币政策工具，创新货币政策工具助力小微企业发展，使资金直达小微企业，“浇花浇到花根上”。

在如何扩大普惠金融覆盖面上，全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼做客人民网《人民会客厅——两会时刻》栏目时表示，金融服务实体经济，要立足于解决实体经济的难点、痛点。例如，推动实现经济高质量发展，金融工具要解决好中小微企业的融资难、融资贵现象，促进经济稳定增长，实现稳中求进。

汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁王云峰认为，今年的政府工作报告提及了一系列旨在支持经济增长的政策措施。从市场发展的机遇来看，绿色减碳、科技创新、制造业升级、绿色消费等都将成为外资金融机构积极参与并发挥优势的领域。稳中求进的发展目标让企业有信心、市场有机会。

营造良好的金融服务生态

精准浇灌“田间地头”激发内生动力

金融活，则经济活。2022年政府工作报告提到，要用好普惠小微贷款支持工具，增加支农支小再贷款，优化监管考核，推动普惠小微贷款明显增长、信用贷款和首贷户比重继续提升。扩大政府性融资担保对小微企业的覆盖面，努力营造良好融资生态，进一步推动解决实体经济特别是中小微企业融资难题。

金融如何做好支农支小？全国人大代表、太平洋医疗健康管理有限公司副总经理周燕芳认为，随着乡村振兴战略的全面实施，现代农业产业体系、生产体系、经营体系加快构建，城乡融合、产业融合趋势日趋显著。但随着农业资产快速积累、农业产业链迅速延长、农民收入大幅提升，自然灾害风险、市场风险、政策风险的影响不断加大。她建议，进一步围绕“扩面、增品、提标”，加大农业保险保费补贴力度、扩大补贴范围，推行高标准农田工程质量潜在缺陷保险制度。

在推动解决实体经济难题过程中，金融对农业农村的产业赋能作用尤为重要。据介绍，中国建设银行依托“金融+政务+生产”为一体的“建行裕农通乡村振兴综合服务平台”根据不同地区的资源禀赋、基础设施条件和经济发展状况，加大了数字化经营力度，提供差异化的产品服务，让金融之水精准灌溉至“田间地头”。

金融如何解决企业融资难题？360数科吴海生表示，金融科技企业应加大对实体经济融资支持力度，协助促进中小微企业融资增量、扩面、降价，加大对中小微企业尤其是“专精特新”企业的帮扶力度，通过提供不同额度、定价、期限的产品，帮助更多小微群体抓住发展机遇，充分实现便捷性与普惠性的有机统一。

完善监管长效机制

“浇灭着火点”防范化解金融风险

防范化解金融风险一直是金融监管部门的重点工作。近年来，金融监管部门针对风险程度高、资产负债规模大、威胁金融体系稳定的事件，果断决策“精准拆弹”；稳妥处置了一批对金融体系有较大风险外溢性的中小金融机构风险；出台了资管新规及配套细则，集中整治违规同业业务、违规加杠杆、违规表外业务和违规套利、脱实向虚等乱象。

针对防范化解重大风险，2022年政府工作报告指出，要继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的基本方针，做好经济金融领域风险处置工作。压实地方属地责任、部门监管责任和企业主体责任，加强风险预警、防控机制和能力建设，设立金融稳定保障基金，运用市场化、法治化方式化解风险隐患，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

全国政协经济委员会主任、证监会原主席尚福林建议，抓住重点，分类施策，妥善应对疫情影响下不良资产反弹；持续整治高风险业务，有序推进高风险机构处置，拆解高风险影子银行，严防资金脱实向虚；深化金融供给侧结构性改革，通过改革推进金融机构自身化险，持续提升金融服务质效，增强微观主体活力；加强金融领域法治建设，完善长效机制。

周延礼认为，金融服务特别是金融科技的服务，既要保证应有的效应得到发挥，又要防止数据泄露做好数据安全，对利用数据技术垄断市场的行为要给予严格的监管，保护广大金融消费者的利益。

发展的问题要在发展中解决，科技创新要通过科技监管来把控。中国人民大学中国资本市场研究院联席院长、财政金融学院教授赵锡军表示，在金融服务过程中风险控制需要特别关注，金融机构要通过科技手段获取更多的客户画像，做好风险预警和处置；同时要从宏观角度甄别风险，既能为越来越多的中小微企业提供服务，又要通过宏观的风险识别避免统性风险出现。

提升金融消费者素养，也是业界关注的话题。有代表委员表示，目前国民财商知识水平较低，尚未形成完整的体系和制度，存在金融诈骗现象，给市场经济带来了风险。建议要鼓励创新财商教育的形式，丰富财商教育的内容。

“国民金融素养提升，是与老百姓钱袋子息息相关的大事，也是潜在的刚性需求，更是构建金融安全防线的重要手段，这需要从产学研各个角度去协同发力。”尔湾科技集团创始人CEO李鹏表示，直播、5G技术的落地，更便捷了财商知识的普及，优化了用户的沉浸式体验，能够帮助金融消费者提高风险的识别与防范意识，在权益受到侵害时能够依法维护自身合法权益。

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(责编：王震、吕骞)