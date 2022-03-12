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水利部：依法依规加强地下水开发利用的全方位监管

2022年03月12日14:14 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （记者余璐）良好生态环境是最普惠的民生福祉，地下水关乎民生大计、饮水安全。近日，水利部与临汾市、鄂尔多斯市、东营市会商地下水水位变化情况，围绕三市地下水开发利用情况、超采问题及其治理进展、下一步治理措施与计划等进行沟通交流，明确了工作方向与目标。水利部信息中心、水利水电规划设计总院有关同志进行了技术指导。

水利部水资源管理司相关负责人表示，地下水超采威胁着区域的供水安全、粮食安全和生态安全。临汾市、鄂尔多斯市、东营市在2021年出现的地下水水位明显下降问题，要认识到地下水超采的严重性及其治理的紧迫性，从推进高质量发展、保障民生福祉的高度算好政治账，从超采引发生态灾害的角度算好生态账，从超采治理巨大投入来算好经济账，避免因超采加剧而付出更大代价。

“地方是地下水管理及超采治理的主体。”上述负责人谈到，一要把水资源作为最大刚性约束，贯彻落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。紧紧抓住“以水定需”这个关键，以可用水量为抓手，合理规划城市、耕地、人口和产业，使经济社会发展与水资源条件相适应。二要不折不扣实施最严格水资源管理制度，加强地下水开发利用的监管。三要深入推进地下水超采治理，应认真落实《地下水管理条例》，控制开采量，维持地下水合理水位。

“此外，要统筹协调对症下药、综合施策，通过水源置换、节约用水、农业结构调整等措施，加大超采治理力度，尽早实现地下水采补平衡。水利部将通过各种行之有效的措施，依法依规加强地下水开发利用的全方位监管。”水利部水资源管理司相关负责人说。

(责编：王震、吕骞)

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