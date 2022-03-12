刘 艳

已被多次写入政府工作报告的“数字经济”，今年首次以“单独成段”的方式呈现，这让处在“数实融合”关键期的产业界信心倍增。

但如全国政协委员、工业和信息化部副部长徐晓兰所言，数字经济和实体经济融合过程中，仍存在融合不紧密、深度不足等问题。

如何有效推动“数实融合”这个庞大的系统工程？

全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾说：“推动传统产业转型升级，还需要用‘技术—产业—社会’三位一体的系统性思维破解难题。”

让实体经济筋骨强壮起来

数字经济怎样支撑中国经济行稳致远？

马化腾言简意赅：“引导技术、资金等资源要素真正流向实体领域。”

全国政协委员、红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏则提出，应鼓励金融机构为制造业数智化转型提供精准服务，为转型中的工业企业和提供数智化服务的数字科技公司提供适当的金融支持。

“数字经济只有根植于实体经济基座，才能焕发更大价值。”全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆说，“全球新冠疫情让我们更加认识到，实体经济是立国之本、强国之基。”

“制造业是实体经济的典型代表。”在杨元庆看来，以新IT赋能制造业的智能化转型升级和低碳发展，仍然是促进中国经济稳增长的最大动能。

值得关注的是，我国4800多万家企业中，90%以上为中小企业，如中国经济“毛细血管”般存在。

徐晓兰说：“中小企业好，中国经济才会好；中小企业稳，宏观经济大盘才会稳。”

近两年，我国中小企业生产和发展承受了不少压力，为护航中小企业发展，我国打出了一套长短政策“组合拳”。

据不完全统计，2021年以来，各部门出台针对中小企业支持政策25项，各地出台政策文件52个，涉及减税降费、资金支持、融资促进、稳岗扩岗、权益保护、扩大市场需求和专精特新发展等多个方面。

在为实体经济强筋骨的同时，不能忽视数字经济发展的社会基础。

全国人大代表、浙江移动董事长、总经理郑杰建议，从普及数字素养教育、推动数字技能教育和培训的规范发展、完善数字化人才资源和服务保障体系入手，全面提高全民数字素养与技能。

让算力价值释放出来

算力，顾名思义就是计算能力。数据如同生产资料，算力越强，处理数据的能力也就越强。继热力、电力之后，算力成为新的关键生产力，成为衡量一个国家数字经济发展水平的重要指标。

如何推动算力高质量发展？

全国人大代表、中国移动董事长杨杰认为，这需要充分发挥我国在网络领域的积累，加快算力网络创新发展，推动算力成为像水、电一样可“一点接入、即取即用”的社会级服务。

要增强算力，需要一张可以连接承载算力的网络，让数据高效跑起来，电信运营商们因此成为搭架算力网络的主力军。

“当前，我国在算力网络领域已取得一定先发优势，但从概念提出到落地、成熟，仍需解决创新研发基础薄弱、产业现代化水平低、算力需求尚待激发等发展难题。”杨杰表示，加快推动算力网络创新发展，要从顶层设计、技术创新、产业推进、应用孵化、配套政策等方面持续发力、系统推进，进一步提升我国在算力领域的综合竞争力。

但是，在一张算力网络的支撑下，即便有了算力供给，数据“跑”起来了，也不意味着一定能在数字经济中发挥应有的价值。

沈南鹏以制造业为例解释道：“要达到为制造业切实解决问题和创造价值的高阶目标，当前工业数据的开发利用仍存在不少挑战。工业数据的采集和采集到的数据如何支持生产流程，仍是限制数据价值释放的重要短板。”

相比企业内的数据价值释放，跨企业、跨领域的数据调度、共享与开放才是真正的挑战。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，数据的重要性随数字经济水涨船高，打通数据要素流通环节，才能让数据在数字经济中真正发挥作用。

全国政协委员、贵州省科技厅一级巡视员林浩强调，加快完善我国的数据要素市场化配置、建立健全数据要素市场规则迫在眉睫。

(责编：王震、连品洁)