人民网北京3月11日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，全国绿化委员会办公室3月11日发布的《2021年中国国土绿化状况公报》（以下简称《公报》）显示，全国完成造林360万公顷，种草改良草原306.67万公顷，治理沙化、石漠化土地144万公顷。

《公报》显示，我国科学绿化迈出重要步伐，国办印发《关于科学绿化的指导意见》，29个省份制定科学绿化实施意见。首次实行造林任务直达到县、落地上图，造林完成任务上图率达91.8%。组织开展了20个国土绿化试点示范项目建设。

《公报》指出，重点生态工程深入实施，编制印发“三区四带”生态保护和修复及支撑体系重大工程建设专项规划。实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。谋划启动66个林草区域性系统治理项目。完成天然林抚育113.33万公顷，退耕还林、退耕还草分别完成38.08万公顷和2.39万公顷，长江、珠江、沿海、太行山等重点防护林工程完成造林34.26万公顷，三北工程完成造林89.59万公顷，京津风沙源治理工程完成造林21.25万公顷，完成石漠化综合治理33万公顷，建设国家储备林40.53万公顷。开展森林质量精准提升，完成退化林修复93.33万公顷。新增水土流失治理面积6.2万平方公里。

记者梳理《公报》发现，城乡绿化美化统筹开展，新增43个城市开展国家森林城市建设，全国累计建设“口袋公园”2万余个，建设绿道8万余公里。草原和湿地保护修复切实加强。国办印发《关于加强草原保护修复的若干意见》，15个省份出台草原保护修复实施意见。开展草原生态修复156.26万公顷。出台《湿地保护法》。新增和修复退化湿地7.27万公顷。荒漠化防治稳步推进，在7省区开展荒漠生态保护补偿试点，续建9个国家沙化土地封禁保护区。

《公报》还显示，全国林长制体系基本建立，31个省、区、市和新疆生产建设兵团已基本建立组织体系和制度体系，27个省份建立林长会议、部门协作、工作督查等配套制度，17个省份出台林长制考核评价办法。森林草原资源保护管理全面加强，全国森林火灾次数、受害森林面积、受害草原面积均呈下降趋势。全国松材线虫病疫情防控成效初步显现，扩散趋势有所放缓。全国林业、草原有害生物防治面积分别达966.67万公顷、1373.33万公顷。

同时，绿色富民产业发展取得新成效，全国经济林面积保持在4000万公顷以上，完成油茶林新造改造25.13万公顷。生态旅游游客量达20.93亿人次，同比增长超过12%。林草碳汇工作扎实推进，开展森林生态系统增汇潜力评估和关键增汇技术研发。在浙江安吉建立全国首个县级竹林碳汇收储交易机制。国土绿化支撑保障能力持续增强，启动全国林业改革发展综合试点。部署国家重点研发计划专项，支持国土绿化关键技术研发。首次发布我国主要草种目录，28个省份发布乡土树种名录。

3月12日是我国第44个植树节。近年来，全国绿化委员会创新推出了造林绿化、抚育管护、自然保护、认种认养、捐资捐物等8大类50多种义务植树尽责形式，各级各类义务植树基地体系逐步完善，“互联网+全民义务植树”持续推开，为生态文明和美丽中国建设作出了积极贡献。

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