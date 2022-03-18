人民网北京3月18日电 （记者车柯蒙）当前，随着新消费不断崛起，食品产业正迎来新的机遇与挑战。在3月15日举办的首届3F中国新食消费论坛上，来自食品产业品牌企业、供应链企业、学术研究机构、行业组织和投资机构的嘉宾以“价值驱动力、绿色竞争力、数字增长力”为切入点，关注消费品质提升、聚焦可持续新饮食发展范式、探讨万物互联商贸与智慧餐饮时尚融合。

中粮营养健康研究院王梦倩介绍了中粮在主食赛道的最新科研方向，并提出了综合考虑消费者年龄、性别、职业、饮食习惯、膳食模式、生活方式是和肠道微生态等系列因素的新主食解决方案。

OATLY亚洲区总裁张春分享了OATLY进入中国后在中国本土化赛道的搭建、企业文化的融合发展、人类命运共同体的社会责任践行等经验，并提出了未来新食对环境、社会、动物和人之间的科学可持续发展的倡议。

蒙牛集团低温事业部郑佳分享了疫情后蒙牛乳业的数字化转型战略实施。数字化转型作为蒙牛整个集团的战略工作，主要三大板块全域消费者运营、全渠道履约和全供应链智能化，已深入企业事业部的各个中心和岗位。消费者可以通过二维码看到整个产品从奶源到其他原材料来源于那个工厂、送到了那个城市、在哪一个卖场售卖，实现产品的全程可追溯。

多位嘉宾表示，食品产业创新的过程，是消费者用户体验进化的过程。同时，论坛提出了“消费者体验=产品+营销+渠道+服务+场景+社群+价格”的商业公式。

嘉宾们认为，Z时代的消费用户的需求非常多元化，需要价格接地气、长期复购不心疼；需要购买方便、激发冲动消费；需要携带方便、可与亲友分享；需要自我实现，品牌理念认同等。

“我们希望聚合全球食品产业智慧链力量并形成广泛深入的共识，找到共情的基础，共振的频率，构建共赢的格局和共进的力量。”新食消费论坛媒体负责人刘芷霏表示，首届论坛以开放交流破解产业重大议题，打造食品产业发展共识的重要平台。食品领域具备高频高消费特点，市场较为成熟；渠道、供应链等基础设相对完备，细分赛道的创新，不仅受到消费者的青睐，巨大的存量市场中开拓创新增量细分领域也将拥有广泛的机遇。

(责编：申佳平、吕骞)