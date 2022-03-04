人民网记者罗知之

编者按：2022年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是党的二十大召开之年、“十四五”时期关键之年。奋进新征程，建功新时代。两会期间，人民网联合国资委新闻中心共同推出“对话新国企·共好新时代”融媒体访谈，邀请中央企业负责人聚焦中央企业改革发展新成就，共话中央企业服务国家战略新举措，擘画中央企业高质量发展新蓝图。

“高质量发展具有非凡的战略意义，对中央企业、对中国石化而言是必答题，而且必须答好。”全国政协委员，中国石化集团公司董事长、党组书记马永生在做客“对话新国企·共好新时代”融媒体访谈时表示，中国石化因改革而生，因改革而兴，更会因改革而强，中国石化要实现高质量发展必须不断改革创新。

“稳字当头、稳中求进”是今年经济工作的总基调，面对疫情反复、局部冲突、油价高企等复杂环境，中国石化如何守牢“稳增长”底线，稳步推进高质量发展？怎样发挥企业优势服务国家战略？

高质量发展是必答题，必须答好

“‘高质量发展’是能够助力人民生活更加美好的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。”马永生这样理解“高质量发展”。

“高质量发展具有非凡的战略意义，对中央企业、对中国石化而言是必答题，而且必须答好。”马永生表示，“十四五”时期，中国石化的战略任务就是开辟一条高质量发展道路，为党和人民再立新功、再创佳绩。

首先要思考“为党和人民担当什么”？马永生表示，中国石化明确了要全力以赴扛稳扛好保障国家能源安全、引领我国石化工业高质量发展、担当国家战略科技力量三大核心职责，建设具有强大战略支撑力、强大民生保障力、强大精神感召力的中国石化。

其次是路径，要怎么实现高质量发展？中国石化提出要在端牢能源饭碗、引领我国石化工业高质量发展、担当国家战略科技力量、引领行业绿色低碳发展、完善中国特色现代企业制度、服务人民美好生活、巩固党的执政基础等七个方面再立新功、再创佳绩。

最后是落地。据马永生介绍，在“十四五”期间，中国石化要力争在上述七方面取得新成果和新突破。在端牢能源饭碗方面，进一步加大油气勘探开发力度，推动页岩油气大突破，推进天然气产供储销协同发展，实现油气大发现、储量产量和效益全面增长；在担当国家战略科技力量方面，推出一批重大改革举措，构建一批国家重大科技创新平台，实施一批突破性重大基础研究，推动科技创新驶入快车道、实现大跃升，助力高水平科技自立自强。

当稳增长“主力军”，做服务国家重大战略“先锋队”

马永生表示，国有企业是党和人民的企业，要履行好经济责任、政治责任、社会责任。服务国家发展战略就是政治责任，稳增长是经济责任，都需要不折不扣地执行。

“企业稳增长和服务国家重大战略并不矛盾，都是央企必须扛好的责任。”马永生强调，中国石化既要当稳增长的“主力军”，又要做服务国家重大战略的“先锋队”。

据介绍，中国石化将围绕两个重点服务好国家重大战略。一方面是充分发挥集中力量办大事的政治优势，如防疫抗疫、抢险救援和能源保供；另一方面是要做强科技创新实力。

“比如，今年北京冬奥，中国石化就做了两件比较自豪的事情。” 马永生介绍，一是研发并量产了冬奥火炬“飞扬”。“飞扬”火炬外壳核心材料采用自有技术，以碳纤维复合材料制作而成。碳纤维也被称为“黑黄金”，性能优异，比重不到钢的四分之一，强度是钢的7至9倍，被称为“新材料之王”，在各行各业有着广泛的应用前景。碳纤维的使用，使“飞扬”既轻巧又美观，还能耐800摄氏度的高温。中国石化按时、保质、保量完成了冬奥火炬的量产任务。

二是用中国石化的氢能点燃了国家体育场“鸟巢”主火炬。这不仅绿色环保，还保证了火炬在冬季低温环境中燃烧效果，真正实现奥林匹克精神与“绿色”“环保”进一步结合。

此外，中国石化在北京、河北还布局49座油品保供站、29座LNG加气站、4座加氢站，及时配送氢气165吨、服务冬奥车辆9000余次车次,到目前为止顺利完成保供任务。

拥抱绿色变革，以碳的“净零”排放为终极目标

2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”是我国向世界作出的庄严承诺。作为推动实现“双碳”目标的重要抓手，能耗“双控”势在必行。

马永生表示，中国石化正积极顺应时代潮流，主动拥抱绿色变革，以碳的“净零”排放为终极目标，加速打造低碳竞争力。

一是在全方位提升能源供给保障能力的基础上，大力推进传统能源低碳转型，坚决当好国内油气增储上产的推动者、洁净能源供应的引领者、国际能源合作的重要参与者。

二是不断增强绿色能源供给能力，把新能源业务摆在更加突出位置。规划到2025年，累计建成1000座加氢站或油氢混合站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点；新增中深层地热供暖面积5000万平方米，新能源供给能力达到1000万吨标煤，努力为我国经济社会发展提供更安全、更洁净、更多元的能源保障。

三是加快提升能源利用效率，加强能源消费总量和强度“双控”管理，确保碳排放水平达到行业领先。

四是深入推进碳减排与利用，积极发展二氧化碳捕集、封存、利用（即CCUS）业务。目前，中国石化齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS示范工程即将建成，对我国推进CCUS规模化发展具有重大示范效应。

五是持续提升碳资产管理水平，探索建立碳交易集中管理机制，积极参与全国碳市场交易；探索开展绿色金融，推动绿色低碳转型发展。

(责编：罗知之、章斐然)