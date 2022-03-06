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“中国军工”展团精彩亮相沙特世界防务展

2022年03月06日15:58 | 来源：人民网
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“中国军工”展团精彩亮相世界防务展。国家国防科技工业局供图

人民网北京3月6日电 （记者赵竹青）3月6日，为期4天的沙特世界防务展在首都利雅得开幕，中国国家国防科技工业局组织8家公司以“中国军工”展团精彩亮相。

记者从国家国防科技工业局获悉，本次沙特世界防务展中国参展公司包括航天长征国际贸易有限公司、中国精密机械进出口有限公司、中航技进出口有限责任公司、中国船舶工业贸易有限公司、中国北方工业有限公司、中电科技国际贸易有限公司、中国电子产业工程有限公司、保利科技有限公司等，展出了翼龙2、彩虹5、WJ-700等多型无人机，运9E运输机、LY-80防空系统、155毫米自行炮、SR5多管火箭系统、JY-27A对空警戒雷达、电子战防御系统、多用途无人艇、反无人机系统等多款高端装备。

参加本次展会有45个国家和地区的600余家展商，15个国家展团，展览总面积达到90万平方米。本次中方参展面积1917平方米，是参展规模最大的国家展团之一。近年来，国家国防科技工业局多次组织“中国军工”展团参加国际防务展，通过展示中国军工优势装备，推动国防工业国际合作、构建防务安全共同体，维护地区和平与稳定。

(责编：赵竹青、高雷)

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