人民网记者 罗知之

2022年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是党的二十大召开之年、“十四五”时期关键之年。奋进新征程，建功新时代。两会期间，人民网联合国资委新闻中心共同推出“对话新国企·共好新时代”融媒体访谈，邀请中央企业负责人聚焦中央企业改革发展新成就，共话中央企业服务国家战略新举措，擘画中央企业高质量发展新蓝图。

“没有高质量发展就没有企业的行业地位和影响力，就没有服务国家战略的实力。”全国人大代表，通用技术集团董事长、党组书记于旭波在做客“对话新国企·共好新时代”融媒体访谈时表示，通用技术集团胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，始终把服务国家战略作为核心使命，在服务构建新发展格局中努力发挥国有经济战略支撑作用。

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，新形势下，通用技术集团如何把握企业稳增长与服务国家战略之间的平衡关系？提出了哪些服务国家战略的新举措和新部署？

服务国家重大战略，彰显央企担当

“作为中央企业，振兴发展机床产业、打造世界一流高端机床装备集团，通用技术集团责无旁贷。” 于旭波这样强调。

在服务制造强国战略方面，通用技术集团扛起振兴我国机床产业大旗，把发展高端数控机床作为第一核心主业。通过对一批在国内机床行业具有深厚积淀和影响力企业的并购重整，通用技术集团“重塑”了自身的机床业务，也为行业的有序运行和高质量发展“打样”。

在服务健康中国战略方面，通用技术集团通过投入赋能、协同赋能、管理赋能、改革赋能、创新赋能，全方位提升医疗机构服务水平，所属医疗机构运营质量和效率显著提高。

“这些医疗机构，在过去服务的央国企业务中属于‘辅业’。加入通用技术集团后，业务属性转换为‘主业’，受到的重视程度、获得的资源配置与过去相比有很大改善，医疗质量稳步提升。” 于旭波说。

此外，通用技术集团还在抢险救援、抗击疫情、保障冬奥等服务国家重大战略中积极主动作为，彰显央企担当。

于旭波表示，2021年河南特大洪水期间，通用技术国中康健派出9家医疗机构214人次跨省支援，全力做好防汛抢险和灾后抢修的医疗保障。2021年，面对国内零星散发疫情，通用技术集团近百家医疗机构派出2.9万余人次医护人员参与各地散发疫情防控工作，开展核酸检测590余万人次，有力保障了当地经济社会发展稳定。

据介绍，在刚刚结束的北京冬奥会上，通用技术集团旗下航天中心医院、北京电力医院、七三一医院数十名医护人员进入冬奥组委官方指定医疗保障团队，承担了冬奥赛事场馆内外的医疗保障工作。此外，通用技术集团100%自主知识产权的绿纤消毒湿巾，入选冬奥防疫包，供运动员、新闻记者和冬奥工作人员使用。

完善现代养老服务体系，落实健康中国

第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口的比重达到18.70%，其中65岁及以上人口比重达到13.50%。健康是老年人独立自主、参与社会的基础，构建完善的现代养老服务体系迫在眉睫。

“大力拓展健康养老产业是落实健康中国战略，彰显央企使命担当的重要举措。”于旭波强调。

为满足老年人日益增长的健康服务需求，通用技术集团依托医疗资源布局广、跨度大、场景全的核心优势，构建了以医疗服务为支撑，涵盖医药医疗供应链、健康管理、健康养老、康复治疗、金融服务等全服务链的大健康生态体系。

于旭波介绍，2021年，通用技术集团积极发力健康养老业务，打造央企健康养老“主阵地”：在全国15个省市布局了53家健康养老机构，床位6318张；设立了注册资本20亿元的健康养老公司；7个“城企联动普惠养老”项目获得国家发改委批复，获得中央财政预算内资金支持1508万元，将建设754张医养床位。同时，推进健康企业建设，制定了全流程体检服务规范和全生命周期健康管理服务标准，已为10余家央企、地方国企提供了企业医疗保障和健康管理服务方案。

下一步，通用技术集团将进一步加强现代养老体系建设，一方面横向拓展，实现健康管理、旅居、康复器械、人才培养、养老金融全链条产业布局，着力打造健康养老生态体系；另一方面纵向延伸，从三级医院、二级医院延伸到社区，在老年人的身边和家门口构建综合性的养老服务体系，推动构建“一刻钟”居家养老服务圈。

“完善现代养老服务体系需要广泛联合社会力量共同参与。” 于旭波建议，加强养老服务从业人员队伍建设，通过多渠道培育壮大养老服务从业人员队伍、推进养老职业教育专业能力建设、提升社会养老服务职业价值认同等举措，推动构建完善的现代养老服务体系。

下沉优质医疗资源，服务人民群众全生命周期健康

基层医疗机构是老百姓的“健康守门人”。

于旭波介绍，聚焦民生所需，通用技术集团主动下沉优质医疗资源，助推分级诊疗落地，发挥基层医疗机构“哨点”作用，在全国布局标准化、品牌化、连锁化运营的“小通诊所”，将其打造成为老百姓“家门口”“单位里”的医院。

“小通诊所”是通用技术集团推动优质医疗资源下沉、打通诊疗末梢循环、激活分级诊疗体系的一大创新尝试。目前已试点运营105家，分布在全国15个省、25个地级市。通过丰富服务内涵、提升服务质量、转变服务模式，“小通诊所”缩短了患者就医半径，打通了百姓看病就医“最后一公里”。

以满足群众多样化需求为出发点，基层医疗机构发展拥有的广阔空间。然而，部分基层医疗机构基础设施老旧，医疗设备简陋，缺乏标准化、规范化管理，信息化水平有限，成为形成分级诊疗体系的阻力。

于旭波介绍，去年，通用技术集团先后向定点帮扶的内蒙古商都县、武川县捐赠了一台小通移动诊疗车，将医疗资源延伸到社区、单位、乡镇的末梢终端。在大数据、云计算、5G等信息技术加持下，诊疗车成为“长了轮子的医院”，为百姓提供移动远程会诊、远程超声等检查服务，开启了“上门服务”新模式。

“央企医疗集团是国家卫生健康事业的重要力量。”于旭波表示，集团落实国企办医改革部署，勇挑国企办医大梁。

2月28日，通用技术集团与中国石油集团举行关于宝石花医疗深化改革专业化整合相关协议的签署仪式。于旭波介绍，宝石花医疗加入后，通用技术集团将拥有医疗机构约330家，管理床位数约4.6万张，职工人数超过5万余人，医疗健康产业全国布局得到进一步完善，医疗科技水平和学科建设能力进一步增强，服务国家战略、服务人民群众需求的能力持续得到增强。

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《对话新国企·共好新时代》融媒体访谈

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(责编：罗知之、章斐然)