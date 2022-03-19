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“中国天眼”观测到宇宙极端爆炸起源证据

2022年03月19日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：“中国天眼”观测到宇宙极端爆炸起源证据

　　 新华社杭州3月18日电（记者朱涵）我国科研团队通过“中国天眼”FAST观察并计算出快速射电暴的起源证据，这一发现于18日刊登于国际权威学术期刊《科学》杂志。

　　 中国科学院国家天文台研究员、“中国天眼”首席科学家李菂介绍，快速射电暴是一种能量极强、射电波段的电磁波爆发，是一种宇宙中的极端爆炸。“快速射电暴在几毫秒时间里释放的能量相当于太阳几天甚至一年内释放的能量。研究这种极端爆炸的产生机制可能对物理学和天文学产生革命性的影响。”李菂说。

　　 此前科学家的观测发现，一些快速射电暴会重复爆发。对于这个宇宙深处“神秘信号”的起源，科学家们有很多理论推测，至今尚未得到认证。之江实验室研究专家冯毅表示，快速射电暴的起源有众多理论模型，但缺乏观测证据。本次研究通过关键观测证据证明，重复快速射电暴处在类似超新星遗迹的复杂环境中。

　　 据介绍，在这次研究中，研究团队测量了5个快速射电暴，加上对国际最新研究结果的总结，一共获得了21个快速射电暴样本，样本中的重复快速射电暴都满足研究团队提出的理论解释。

　　 “这项工作充分结合了‘中国天眼’的高灵敏度优势和国际热点前沿的丰富观测资源，为构建完整的重复快速射电暴起源模型提供了重要的观测基础。‘中国天眼’的持续深度监测结合其他先进设备，有望在未来回答关于快速射电暴起源的一系列关键问题。”李菂说。

(责编：刘佳、陈键)

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