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40多年，1万多亩！黄秋水的“绿化情缘”

2022年03月12日09:39 | 来源：新华网
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3月11日，黄秋水（右一）和同事在林区里种杉树苗。新华社记者 魏培全 摄

59岁的黄秋水是福建省安溪丰田国有林场的一名普通护林员。1978年，安溪丰田国有林场开始筹建，黄秋水只身一人从县城来到偏远林区，把青春奉献给这片林场。

40多年间，作为守护者和见证者，巡山、植树、救火、管护，黄秋水走遍了林场的每个山头每处地块。他亲手栽植林木面积上万亩，被授予“全国绿化劳动模范”“全国优秀护林员”等荣誉称号。当年亲手种下的树苗，如今已长成大树。“明年我就要退休了，可越临近退休，心中就越放不下这片山林。”黄秋水说。

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(责编：王震、连品洁)

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