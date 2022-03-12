40多年，1万多亩！黄秋水的“绿化情缘”
2022年03月12日09:39 | 来源：新华网
小字号
3月11日，黄秋水（右一）和同事在林区里种杉树苗。新华社记者 魏培全 摄
59岁的黄秋水是福建省安溪丰田国有林场的一名普通护林员。1978年，安溪丰田国有林场开始筹建，黄秋水只身一人从县城来到偏远林区，把青春奉献给这片林场。
40多年间，作为守护者和见证者，巡山、植树、救火、管护，黄秋水走遍了林场的每个山头每处地块。他亲手栽植林木面积上万亩，被授予“全国绿化劳动模范”“全国优秀护林员”等荣誉称号。当年亲手种下的树苗，如今已长成大树。“明年我就要退休了，可越临近退休，心中就越放不下这片山林。”黄秋水说。
(责编：王震、连品洁)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 科技赋能金融降本增效 让金融服务更有温度
- 人民网北京3月11日电 （黄盛）消费者随时随地打开手机App就可完成支付、小微企业可通过移动互联网申请融资服务……近年来，随着新兴技术力量的创新应用，金融服务变得无处不在便利快捷。 近期，人民网《人民会客厅——两会时刻》栏目，邀请了全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼，中国人民大学中国资本市场研究院联席院长、财政金融学院教授赵锡军，度小满首席风险科学家张俊，围绕技术赋能金融行业、金融服务实体经济助力国家发展等话题，结合2022年政府工作报告进行了探讨。…
相关新闻
- 评论
- 关注