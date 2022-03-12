黄盛

人民网北京3月11日电 （黄盛）消费者随时随地打开手机App就可完成支付、小微企业可通过移动互联网申请融资服务……近年来，随着新兴技术力量的创新应用，金融服务变得无处不在便利快捷。

近期，人民网《人民会客厅——两会时刻》栏目，邀请了全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼，中国人民大学中国资本市场研究院联席院长、财政金融学院教授赵锡军，度小满首席风险科学家张俊，围绕技术赋能金融行业、金融服务实体经济助力国家发展等话题，结合2022年政府工作报告进行了探讨。

科技推动金融发展

解决中小微企业难题

周延礼表示，金融要服务好实体经济，要立足于解决实体经济的难点、痛点。例如，推动实现经济高质量发展，金融工具要解决好中小微企业的融资难、融资贵问题，促进经济稳定增长，实现稳中求进。

“融资难、融资贵一直是社会各界关心的话题，缓解这一现象需要进一步降低融资成本、提高服务效率。当科技赋能金融服务，能够实现金融机构的降本增效。”张俊表示，互联网科技应用改变了公众的生活，也改变了市场的融资需求。小微企业融资难、融资贵最根本的原因是风险把控问题。目前，通过大数据、人工智能等技术，极大推动了金融机构风控的能力。例如，提升金融机构精准识别小微企业的能力，洞悉小微企业的资金偏好。

赵锡军认为，金融科技在赋能中小微企业时要针对中小微企业的营运特点进行产品和服务的创新。在科技与金融结合后，金融服务于企业、居民的能力得到了极大提升，金融服务的覆盖面越来越宽泛，成本也在下降。但中小微企业很少具有传统借贷所需的抵押品，这就要求金融机构创新缓释风险的保障措施，使得金融服务既能符合金融业务风险控制的要求，又能够满足企业所需。

“我们要创新中小微企业申请贷款融资的抵押担保方式，通过体制机制、金融工具、技术手段、服务手段的创新，为中小微企业提供更多的服务，降低中小微企业的融资成本。”赵锡军说。

周延礼表示，金融科技在普惠金融上也有更大的实践作为。在他看来，金融服务的难点、痛点主要是在“最后一公里”。例如，要通过普惠金融逐步解决农民的金融服务普惠性、保障农民进城务工的住房等难题。

强化金融科技管理

让金融服务更有温度

2022年政府工作报告提出，强化金融控股公司和金融科技监管，确保金融创新在审慎监管的前提下进行。对金融科技服务的管理要侧重哪些方面，着重解决哪些问题？

对此，周延礼认为，在科技赋能金融服务的过程中，特别是针对数据技术的应用，既要保证应有的效应得到发挥，又要防止数据泄露做好数据安全，把数据安全作为保护金融消费者利益的重中之重。

“科技创新要坚持守正创新，不能为了创新而创新，更不能以损害消费者利益而创新。对于利用数据技术垄断市场的行为，要给予严监管。”周延礼说，在推进数字技术健康稳定发展的同时，要立足于坚持以人民为中心，保护广大金融消费者的利益，使数字经济真正发挥造福于广大金融消费者的作用。

“科技赋能金融服务，需要针对不同的生产经营活动或消费活动场景来设计尽可能更多的产品，让金融服务场景更丰富多彩，能满足各个方面的需要。”赵锡军表示，在金融服务过程中，金融机构通过科技的手段来获取更多的客户画像，要做好风险预警和处置。并从宏观角度甄别风险，既能为越来越多的中小微企业提供服务，又要通过宏观的风险识别，避免统性风险的出现。

“虽然数据本身没有温度，但数字的背后是人，其提供的金融服务是有温度的。”张俊认为，通过大数据、云计算、AI等技术应用，科技金融机构不仅能够提升服务效率，还能够通过产品触达更多的服务领域。依据数据对小微企业和消费者的精准识别，把控资金有效放贷，更精准地识别潜在风险。

(责编：王震、吕骞)