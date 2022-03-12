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政府工作报告修改92处 多处涉科技创新

代小佩
2022年03月12日09:18 | 来源：科技日报
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　　11日下午，国务院新闻办公室举行吹风会，国务院研究室副主任向东、综合一司司长刘日红解读政府工作报告修改情况，并答记者问。

　　据向东介绍，2022年政府工作报告共补充修改92处，修改主要集中在稳经济、促创新、惠民生这三个方面。

　　向东表示，从稳经济方面看，主要涉及财政、货币、就业政策以及保供稳价，降低企业生产经营成本等内容。比如，在加大金融对实体经济有效支持方面，将“推进涉企信用信息共享”补充修改为“推进涉企信用信息整合共享”。落实落细稳就业举措方面，补充“加强各就业”“大力营造公平就业环境”“加强劳动保障监察执法”等内容。

　　在确保粮食能源安全方面，补充了“陆续做好能源重要原材料保供稳价工作”“打击哄抬物价等行为”。

　　在促创新方面，涉及到支持基础研究，发挥企业创新主体作用，支持制造业发展等内容。比如提升科技创新能力方面，报告补充了“提高基础研究经费占全社会研发经费的比重”“深化科技评价激励制度改革”等内容。

　　在惠民生方面，代表委员的建议比较集中，涉及到教育、医疗、卫生、社会保障和服务等方面的内容修改了近30条。比如在社会保障和服务方面，补充了“加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”“稳步推进长期护理保险制度试点”等内容，将“减轻家庭养育负担”补充修改为“减轻家庭生育、养育、教育负担”，将“强化未成年人保护”修改为“强化未成年人保护和心理健康教育”。

　　在回答科技日报记者提问时，向东表示，今年的政府工作报告充分体现了各方面对科技工作的重视和支持，以及对提升科技创新能力的期盼。

　　向东称，政府工作报告中关于科技创新部分的修改表现为：一是增加了提高基础研究经费占全社会研发经费中的比重。因为国家“十四五”规划纲要提出这一比重要提高到8%以上，2021年这一数据为6.0%。

　　二是增加了深化科技评价激励制度改革。评价机制是创新活动的指挥棒，评价机制改革一直受到科研人员广泛关注，也是三年攻关方案部署的一项重要任务，重点是在继续破除唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向的同时，建立以科技创新质量贡献绩效为导向的分类评价体系。

　　向东表示，政府工作报告还在修改中补充了加强科普工作、弘扬科学家精神、促进科技成果转移转化等相关内容。

(责编：王震、连品洁)

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