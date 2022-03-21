人民网北京3月21日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，日前，广州至湛江高速铁路（以下简称广湛高铁）湛江湾海底隧道工程正式进入湛江湾海域段，开启“穿海”之旅。

广湛高铁正线自广州站引出，向西经佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江，终至湛江北站，新建双线401公里，设计时速350公里。

海底隧道内部。中国铁路设计集团供图

作为全线唯一一座海底隧道的掘进神器——“永兴号”盾构机，由广州端向湛江北站方向掘进，将横穿长度约2.5公里的湛江湾海域段地层。盾构掘进最大埋深31米，最大水深20.8米。

为保证盾构机安全完成“穿海”之旅，中国铁路设计集团组织编制了盾构“穿海”专项施工方案，邀请业内专家进行专项方案论证，制订各项安全技术措施和应急管理方案，并依托“粤港澳大湾区院士专家工作室”开展重难点科研技术攻关。

海底隧道内部。中国铁路设计集团供图

据介绍，广湛高铁采用单洞双线海底隧道形式穿越湛江湾，该海底隧道工程是广湛高铁的重点控制性工程。采用隧道方式穿越海湾将对城市景观的影响降到最低，又可避免工程对海洋生态环境造成影响，也不影响航道通行。同时，湛江是强台风高发地，高铁以隧道方式过海对运营而言，更安全可靠。

海底隧道内部。中国铁路设计集团供图

广湛高铁是连接粤港澳大湾区和海南自由贸易港、北部湾城市群高速铁路大通道的重要组成部分，建成后将大幅缩短粤西地区与粤港澳大湾区的时空距离。

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