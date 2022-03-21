人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

开启“穿海”之旅 广湛高铁工程正式进入湛江湾海域段

2022年03月21日13:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月21日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，日前，广州至湛江高速铁路（以下简称广湛高铁）湛江湾海底隧道工程正式进入湛江湾海域段，开启“穿海”之旅。

广湛高铁正线自广州站引出，向西经佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江，终至湛江北站，新建双线401公里，设计时速350公里。

海底隧道内部。中国铁路设计集团供图

作为全线唯一一座海底隧道的掘进神器——“永兴号”盾构机，由广州端向湛江北站方向掘进，将横穿长度约2.5公里的湛江湾海域段地层。盾构掘进最大埋深31米，最大水深20.8米。

为保证盾构机安全完成“穿海”之旅，中国铁路设计集团组织编制了盾构“穿海”专项施工方案，邀请业内专家进行专项方案论证，制订各项安全技术措施和应急管理方案，并依托“粤港澳大湾区院士专家工作室”开展重难点科研技术攻关。

海底隧道内部。中国铁路设计集团供图

据介绍，广湛高铁采用单洞双线海底隧道形式穿越湛江湾，该海底隧道工程是广湛高铁的重点控制性工程。采用隧道方式穿越海湾将对城市景观的影响降到最低，又可避免工程对海洋生态环境造成影响，也不影响航道通行。同时，湛江是强台风高发地，高铁以隧道方式过海对运营而言，更安全可靠。

海底隧道内部。中国铁路设计集团供图

广湛高铁是连接粤港澳大湾区和海南自由贸易港、北部湾城市群高速铁路大通道的重要组成部分，建成后将大幅缩短粤西地区与粤港澳大湾区的时空距离。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
开启“穿海”之旅 广湛高铁工程正式进入湛江湾海域段
　　人民网北京3月21日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，日前，广州至湛江高速铁路（以下简称广湛高铁）湛江湾海底隧道工程正式进入湛江湾海域段，开启“穿海”之旅。 广湛高铁正线自广州站引出，向西经佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江，终至湛江北站，新建双线401公里，设计时速350公里。…
“双碳”目标下如何确保能源安全与低碳转型 业内专家这样说
　　今年政府工作报告指出，有序推进碳达峰碳中和工作。落实碳达峰行动方案。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部