人民网记者 孙博洋

“稳字当头、稳中求进”是今年经济工作的总基调。面对经济下行压力，挖掘新的经济增长点，保持经济稳定增长，备受关注。做强做优做大数字经济，是我国把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济不仅是新的经济增长点，而且是改造提升传统产业的支点，能够成为构建现代化经济体系的重要引擎。

日前，SAP全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏博士做客人民网“人民会客厅”视频访谈栏目，从多个角度就数字经济发展、企业数字化转型以及助力实现“双碳”目标等多个话题进行了探讨。

黄陈宏表示，2021年是“十四五”开局的第一年，中国经济表现强劲，开了一个非常好的头。“刚刚结束的全国两会，我特别注意到‘促进数字经济发展’的内容。”

对于SAP在中国的定位，黄陈宏表示，“在中国、为中国”，做云时代“新型企业”的赋能者。在他看来，“新型企业”有很多关键词，可以归纳为六个特点：

第一，必须进行智能化或者数字化转型，通过数字化方法决策、反应；

第二，必须和上下游企业，包括同行融合到一起，产生协同效应；

第三，进行产业链协同，增强全产业链竞争力，推动产业整体向行业云方向发展；

第四，不但要在国内有竞争力，还要参与国际竞争；

第五，企业经营做到全方面合规；

第六，企业发展符合低碳要求，实现可持续发展。

“所以说，‘新型企业’就是要做全数据的智慧企业，要做全链接的协同企业，要做全绿色的可持续发展企业。”黄陈宏总结道。

具体来看，在实践绿色发展和助力“双碳”目标实现中，SAP又是如何为客户赋能？

黄陈宏表示，第一，要把碳中和碳达峰的目标和企业的核心业务流程结合在一起；第二，推出更多解决方案，如温室气体的跟踪、碳数据管理等。

黄陈宏以老石油化工城市辽宁盘锦为例表示，“我们和盘锦市政府联合打造了一个平台，用来监测、模拟、计算全市碳足迹等。”

(责编：王仁宏、章斐然)