人民网北京3月22日电 （记者任妍）近日，中国海商法协会（海协）、中国海事仲裁委员会（海仲）在北京联合召开新闻发布会，同步发布《中国海商法协会临时仲裁规则》（《海协临时仲裁规则》）《中国海事仲裁委员会临时仲裁服务规则》（《海仲服务规则》）。两规则于2022年3月18日起同步施行。

会上，海协会长李祝发布了《海协临时仲裁规则》。他表示，近年来经过积极探索，我国临时仲裁得到显著发展，需要既符合国际通行做法，又符合我国仲裁实际的，具有示范意义的临时仲裁规则，以满足中外当事人对临时仲裁服务的现实需求。

据了解，海协此次制定发布“临时仲裁规则”，是创新驱动海协业务升级发展的重要举措，有助于提高航运软实力，推动航运贸易高质量发展，助力海洋强国建设。

同时，海事仲裁委员会副主任李虎发布了《海仲服务规则》。他指出，为顺应我国仲裁市场逐步对外开放的趋势，推进临时仲裁落地，海仲紧跟仲裁行业发展新业态，积极融入国际海事仲裁实践，在《海协临时仲裁规则》制定之际，组织配套制定《海仲临时仲裁服务规则》，提供临时仲裁服务，充实海事仲裁服务内容和手段，推动我国仲裁进一步与国际接轨，助力推动建立健康有序的仲裁生态圈。

记者了解到，《海仲服务规则》属于特定临时仲裁服务操作规范，旨在履行好《海协临时仲裁规则》规定以及当事人约定的由海仲担任“指定机构”的服务职责。海协遵循国际惯例首次在国内制定并发布“临时仲裁规则”，海仲同步配套制定并发布“临时仲裁服务规则”，两者相互衔接，有机结合，共同率先开展临时仲裁服务，这在国内尚属首创。此举对于促进临时仲裁在我国的发展具有重要的引领作用，有利于提高仲裁公信力和影响力，提升行业话语权和国际影响力，助力提升法治软环境和营商环境建设，推动我国服务贸易高质量发展。

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