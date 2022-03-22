王绍绍

“大力发展县域富民产业，大力发展县域范围内比较优势明显、带动农业农村能力强、就业容量大的产业。加强县域基层创新，强化产业链与创新链融合。”人民网财经了解到，今年的中央一号文件多次提及县域经济发展。

相关数据显示，截至2020年底，我国共有县级行政区域2844个，2019年，我国的县和县级市的面积加起来占全国960万平方公里的90%。我国经济稳中求进，发展良好，县域经济在其中的贡献不可忽视。

县域地区如何走好新型工业化道路？

对于县域产业而言，2021年机遇与挑战并存。长垣市，河南省辖县级市，位于河南省东北部、新乡市东部，总面积1051平方千米。

作为国家新型工业化产业示范基地，谈及2021年的经济发展情况，长垣市市委书记范文卿在接受人民网财经采访时表示：“推动新型工业化高质量发展，人才、技术等创新研发资源不可或缺，但实事求是地讲，县域、尤其是中西部县域对创新研发资源的吸引力并不强。”此外，民营企业对市场冷热最敏感，在市场竞争中同质内卷、低端博弈的路径依赖也需要转变。

“十四五”规划纲要提出，强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚。范文卿介绍，2021年长垣借此机遇，以龙头企业带动实施重大专项和“强链补链”，引导中小企业在细分领域发力，争做细分市场领域的“单打冠军”“配套专家”和“行业小巨人”，在过去一年间入选全国科技创新百强县和全国营商环境百强县。

医疗卫材产业的发展值得一提。“2020年初疫情暴发后，我们生产供应了湖北武汉等地疫情前线1/5的口罩、1/7的防护服。这让我们认识到医疗耗材产业不仅关乎一域发展，也关乎全国疫情防控的大局。”范文卿说。

为什么要发展县域特色经济？

长垣历史上是典型的滩区穷县、农业小县，地处十年九灾的黄河“豆腐腰”背河洼地带，区位劣势明显、矿藏资源奇缺，一直是上级工业项目投资的盲点。“春天喝不上糊涂，冬天穿不上棉裤。十里八乡见不着瓦屋，小伙子娶不上媳妇”，这些都是当年贫困状况的写照。

那么，这个贫困黄河滩区是如何“逆袭”发展的？“这里白手起家，依靠的是对国家发展战略机遇的把握。”范文卿说，长垣人在上世纪80年代通过发展“劳务经济”赚得第一桶金，90年代通过发展“回归经济”奠定产业基础，新世纪后通过发展“特色经济”，在2021年历史性入围全国综合实力百强县。

国务院发展研究中心社会发展研究部部长李建伟认为，在经济新常态下，要素成本和资源环境的红利相对减少，但政府改革创新红利仍在增加。他还表示，县域实现质量更好、结构更优的发展“新常态”，需要发展一批特色优势突出、功能定位清晰、集聚效应明显、辐射带动力强、财政贡献率高的主导产业，发挥特色竞争优势。

起重装备、医疗耗材、建筑防腐是这里的三大主导产业。对此，范文卿表示，一定意义上讲，县域经济就是特色经济，县域发展的成就怎么样，一个重要的方面要看有没有培育成型立得住、叫得响的支柱产业。

目前，黄河流域生态保护和高质量发展已上升为重大国家战略，2021年相关部门出台了一系列政策措施，为黄河流域生态保护和高质量发展提供了保障。范文卿表示：“作为大河前哨、安澜重镇，我们赶上乘势发展的‘顺风车’，主动发出声音、讲好黄河故事，导入外部资源，在实施黄河战略上走在前、打头阵。”

县域发展为何要做到“三起来”？

作为连接城市群、都市圈和乡村之间的重要区域，县域高质量发展对打通城市群、国家中心城市、都市圈发展战略与乡村振兴战略之间的连接通道具有重要意义。

此前提出的“三起来”理念将县域治理的重难点和着力点聚焦于强县富民、改革发展、城乡贯通三个方面。所谓“三起来”，即“把强县和富民统一起来，把改革和发展结合起来，把城镇和乡村贯通起来”。

“县域强则国家强。”河南省社会科学院经济研究所副研究员袁金星认为，推动“三起来”在河南落地生根，才能为中原更加出彩奠定坚实基础。然而，在实践探索中，制度制约往往是当地发展最根本的制约，很多地方的工作推进不快，根源就在于制度供给不够。

在践行县域治理“三起来”理念的过程中，长垣把重点聚焦在宅基地制度改革方面，把城市和乡村贯通起来，优化城乡发展布局、深化土地改革、承接新一轮黄河滩区居民迁建、实施乡村建设行动等工作统筹起来开展。

袁金星表示，县域地区需要将“三起来”落实到经济社会发展的各方面。据介绍，2022年，长垣与邻县在产业协同、交通物流、水利建设、文旅融合、生态治理等领域开展深度合作，打造融合先行发展示范区，为县级城市的一体化协同发展探索经验。

“县域治理是一项系统性的工程，作为城市经济与农村经济的结合点，县域经济需要变革发展方式、突出发展质量，主动适应新常态、充分释放县域改革红利。”袁金星强调。

(责编：王仁宏、吕骞)