数据来源：国家市场监督管理总局

本报北京3月22日电 （记者林丽鹂）记者近日从国家市场监督管理总局获悉：2012—2021年，我国民营企业数量从1085.7万户增长到4457.5万户，10年间翻了两番，民营企业在企业总量中的占比由79.4%提高到92.1%，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用，成为推动经济社会发展的重要力量。

民营企业活力更足。党的十八大以来，党中央、国务院继续毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，极大激发了民营企业发展活力。数据显示，2021年全国新设民营企业852.5万户，同比增长11.7%。当年全国注吊销民营企业390.0万户，新设退出比为2.2∶1，每新设2.2户退出1户，继续保持稳中有进的发展态势。在外贸领域民营企业同样表现出色，今年1—2月份，民营企业进出口增长16.1%，占进出口总额的比重为48.2%，比上年同期提高1.1个百分点。

民营企业韧性更强。2020年以来，党中央、国务院把保就业、保民生、保市场主体作为宏观经济的政策取向，在税收、金融、就业、社保等方面出台一揽子扶持措施，积极营造公平竞争的市场环境，民营企业展现出强有力的发展韧性。中小企业协会常务副会长马彬说，近年来，各项政策措施密集出台，民企发展环境持续向好，税收贡献超过50%，投资占比超过60%，发明创新占比超过70%。

民营企业舞台更大。今年1月，我国首条民营资本投资控股高铁——杭台高铁开通运营。近年来，越来越多的民营企业更加顺利地进入重点行业和领域。2019年，中共中央、国务院印发《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》明确深化“放管服”改革，进一步精简市场准入行政审批事项，不得额外对民营企业设置准入条件。两年多来，各地严格执行市场准入负面清单，按照“非禁即入”“非限即入”原则，打破各种各样的隐性壁垒，给民企发展创造充足市场空间。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 01 版）

(责编：杨光宇、袁勃)