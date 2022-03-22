人民网北京3月22日电 （记者任妍）记者从国家知识产权局获悉，继2月14日依法打击恶意抢注“冰墩墩”“谷爱凌”等商标的行为后，国家知识产权局对恶意抢注北京2022冬奥会冬残奥会吉祥物、口号、运动员姓名、场馆名称等商标注册申请再次予以坚决打击。依据《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项，第三十条等相关条款，对第62717890号“青蛙公主”、第62626622号“翊鸣”、第62478160号“一起向未来”、第62034963号“雪飞燕”、第62612144号“BINDUNDUN”、第62515920号“雪绒融”等1270件商标注册申请予以驳回。

据悉，下一步，国家知识产权局将持续保持严厉打击商标恶意注册的高压态势，不断强化对包括冬奥健儿姓名在内的相关热词的保护，对恶意抢注商标的申请予以坚决驳回，并及时公布。

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