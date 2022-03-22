《世界河流幸福指数报告2021》发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京3月22日电 （记者余璐）3月22日是“世界水日”，《世界河流幸福指数报告2021》（以下简称《报告》）在北京发布。《报告》根据河流历史和区位重要性，在世界范围内选择了15条具有代表性的河流，从水安全、水资源、水环境、水生态、水文化5个维度进行评价。

研究结果表明，世界河流的幸福指数得分总体上处于一般幸福等级，长江(80.8分)的幸福指数得分稍高，处于一般偏上等级，黄河(78.8分)处于一般等级。多数河流的水安澜保障度、水资源支撑度、水环境宜居度、水生态健康度、水文化繁荣度等达到了中等或中等偏上水平，水资源开发强度高、流域开发强度高是普遍存在的问题，多数河流的污水处理率、安全饮用水源、现代水文化创造创新、公众水治理认知参与度等还有待进一步提高。

河流是地球的血脉、人类文明的摇篮。河流及其廊道承载着丰富的自然和生命形态，联接着与水有关的生态系统，具有不可替代的资源功能、经济功能、社会功能、生态功能和文化功能。

《报告》选择了亚马逊河、科罗拉多河、刚果河、多瑙河、幼发拉底河-底格里斯河、恒河、密西西比河、墨累达令河、尼罗河、莱茵河、圣劳伦斯河、泰晤士河、伏尔加河、长江、黄河15条具有代表性的河流开展评价。根据评分划定了幸福指数区间，60分以下为“不幸福”，60分到85分为“一般”，85分到95分为“幸福”，95分以上为“很幸福”。

《报告》显示，莱茵河幸福指数得分最高(86.6分)，达到“幸福”等级；圣劳伦斯河(84.6分)、泰晤士河(81.9分)、科罗拉多河(81.8分)、长江(80.8分)和密西西比河(80.1分)的幸福指数得分稍高，处于一般偏上等级；多瑙河(79.7分)、伏尔加河(79.0分)、黄河(78.8分)、墨累达令河(75.6分)、亚马逊河(71.5分)和刚果河(70.1分)幸福指数得分处于一般等级；幼发拉底-底格里斯河(69.3分)、恒河(65.6分)、尼罗河(62.1分)幸福指数得分处于一般偏下等级。

“今天，中国水利水电科学研究院发布《报告》中英双语版，这是首次在全球范围内进行河流幸福指数测算和定量评估。”中国水利水电科学研究院副院长彭静表示，为全面落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水思路，中国水利水电科学研究院成立了“幸福河湖”研究课题组，提出“幸福河”的概念，即能够维持河流自身健康，支撑流域和区域经济社会可持续发展，体现人水和谐，让流域内人民具有高度安全感、获得感与满意度的河流，是安澜之河、富民之河、宜居之河、生态之河、文化之河的集合与统称。

联合国教科文组织驻华代表处主任夏泽翰谈到，世界上的各条大河孕育了各地区辉煌的人类文明，河流在防洪、饮水、灌溉、运输、促进社会经济发展、满足文化娱乐需求等多个方面起着不可替代的作用。《世界河流幸福指数报告2021》通过评级的方式呈现了全球各条大河在这些指标上的表现水平和提升空间，能够帮助政策制定者了解流域现状、提升相应的决策和管理水平，同时促进各利益相关方和公众积极主动参与流域保护，实现人与河流、人与自然和谐发展。

中国水利水电出版传媒集团副总经理王丽表示，发布《世界河流幸福指数报告2021》，是进一步深入探索幸福河湖内涵要义的一项创举，对我国学习借鉴世界河湖保护经验具有重要参考价值，也将为全世界河湖的治理与保护提供科学参考和重要依据。《报告》的发布能唤起更多公众节约水资源、保护水资源的意识，将每一条河流都打造成造福人民的“幸福河”。

(责编：王仁宏、吕骞)