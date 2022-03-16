原标题：美科技五巨头疯狂砸钱的前沿技术

在一次次的技术竞赛浪潮中，美国字母表、亚马逊、苹果、元宇宙平台公司（Meta）和微软羽翼日丰，成为响当当的科技“五巨头”。技术进步的脚步永不停歇，这些巨头们对新技术的追逐也没有尽头。

美国大型科技企业正在研发方面疯狂砸钱！英国《经济学人》杂志在报道中指出，“五巨头”2021年在研发方面花掉了1490亿美元，比美国五角大楼的研发预算还高出很多。分析人士认为，这些技术巨头的巨额研发支出中大约有5%至20%用于我们所称的“前沿技术”——人工智能、元宇宙、自动驾驶汽车、医疗保健、量子计算等领域。巨头们希望“利用市场力量赢得下一个重大胜利”。

人工智能和云服务

“项目建议书”公司提供的数据称，过去3年来，五巨头收购了110多家公司（不包括微软最近宣布斥资690亿美元收购动视暴雪公司）。其中总估值约为500亿美元的交易有40多笔。其中四分之一专注从事人工智能或处理大量数据集；四分之一关注其他前沿技术。此外，在Meta自2019年以来的22笔收购当中，超过一半都是与人工智能有关的初创企业。

云服务公司是五巨头在收购时眼中的“香饽饽”。微软此前同意以197亿美元收购专注于健康医疗的云服务和软件提供商纽安斯通讯公司。微软还购买了一些辅助云服务的公司，如帮助企业把数据转移到云端的搬运者公司，以及从事网络安全的诺克斯云安全公司。在云服务方面落后于微软和亚马逊的谷歌公司则抢购了三家做云业务的初创企业，包括Actifo数据管理公司。

元宇宙独当一面

元宇宙是五巨头青睐的另一个重要领域。美国消费者新闻与商业频道网站在近日的报道中指出，2022年将成为“元宇宙”领域最重要的一年。高盛分析师在去年12月的一份报告中写道：“大型科技公司现在将增强现实视为下一个计算平台，这似乎是消费模式的合理转变，将有新的行业领导者横空出世”。高盛估计，未来几年将有多达1.35万亿美元用于开发相关技术。

五巨头当然不遑多让。其中最狂热的当属Meta。自2019年以来，Meta有一半以上的专利申请都提到增强现实或虚拟现实。《经济学人》的报道指出，在13家以公开价格收购的从事增强现实或虚拟现实的公司中，Meta公司收购了8家，包括“大盒子”虚拟现实公司和“倾盆雨互动”公司。苹果买下4家，包括NextVR虚拟现实公司和Kinema 3D动画公司，该公司预计将在2022年发布一款混合了虚拟现实和增强现实技术的高端耳机。

据悉，谷歌公司成立了一个新团队，目前正大量招聘员工，开发一种“创新的虚拟现实设备”。微软计划通过两项新举措发展元宇宙。第一项举措帮助管理者深入了解客户在零售商店、员工在工厂车间等空间内的移动和互动方式；第二项举措允许不同位置的人们召开会议、发送信息、处理共享文档等，共享全息体验。

自动驾驶和医疗保健

谷歌投资了两家自动驾驶汽车公司：“出行新方式”公司和努罗公司。苹果在2019年收购了自动驾驶初创企业Drive。苹果的自动驾驶项目“泰坦计划”旨在2025年推出一款汽车。今年2月份，微软也加入竞赛，投资总部设在伦敦的自动驾驶汽车公司韦夫公司。亚马逊也投资了奥罗拉和里维安两家公司，后者去年11月上市，估值670亿美元，亚马逊持有其20%的股份。此外，亚马逊去年还以13亿美元收购了自动驾驶汽车公司祖克斯公司。

总体而言，这些大型科技公司有9%的投资用于汽车和移动领域；而风头行业的这一比例仅为2.4%。

另外，自2019年以来，字母表的风险投资部门及其私募股权投资部达成大约400笔交易，其中大约100笔面向从事生命科学或医疗保健的公司。技术公司认为这一领域具有吸引力的部分原因在于人工智能对生物学的适用性越来越强。资产管理专家认为，现在可“在计算机上编写RNA结构，仿佛它是一个软件”。谷歌的风险投资包括基因组编辑公司埃迪塔斯医药公司和发现新药的阿达乔制药公司。微软则收购了包括运动跟踪者公司在内的三家可穿戴设备企业，斥资21亿美元，反映出其对医疗保健日益浓厚的兴趣。

金融科技和量子技术

谷歌融资部门另有45笔投资进入金融科技企业，其他科技公司也在采取类似行动。苹果公司在2020年收购了从事支付业务的初创企业莫比韦夫公司，该公司把iPhone手机变成移动无接触支付终端。去年，亚马逊收购了印度金融科技公司Perpule零售技术公司。

科技巨头对量子计算的兴趣也与日俱增。谷歌目前在开发自己的量子计算硬件。去年7月，谷歌称已经证明其“悬铃木”量子计算机可检测并修复计算错误，这是大规模量子计算的关键一步，对这项技术未来的商业化至关重要。微软公司首席执行官凯文·斯科特认为，投资于量子计算对微软非常重要。2021年7月，微软的风险投资部门参与了对PsiQuantum的4.5亿美元融资。

波士顿咨询公司估计，一旦量子优化技术成熟，仅在金融、物流和航空航天领域的应用就能产生高达2200亿美元的年收入。

(责编：赵竹青、陈键)