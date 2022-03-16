王绍绍

今年的政府工作报告指出，要促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局。此前印发的《“十四五”数字经济发展规划》也提到，2020年，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到7.8%，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。

在今年全国两会上，数字经济相关议题也在代表委员中引起热议，“数字经济发展是大势所趋，重要的是数字技术如何与传统实体经济有效融合，发展数字化实体经济，不仅能提高企业生产效率、形成较强的竞争优势，同时还能带动就业，优化供应链布局。”十三届全国政协经济委员会副主任刘世锦在做客《人民会客厅》栏目时表示。

做大做强数字经济有哪些优势？

多位业内专家指出，我国发展数字经济拥有多重优势。数字基础设施完备是很明显的优势所在，包含5G、工业互联网、云计算、人工智能等领域的关键核心技术近些年不断获得突破。《数字中国发展报告（2020年）》显示，我国5G网络建设速度和规模位居全球第一，已建成5G基站达到71.8万个，5G终端连接数超过2亿。数字基础设施建设能够完善产业链条，优化产业结构，促进企业数字化转型升级。

此外，我国还拥有巨大的数字市场规模，相关数据显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，互联网普及率达71.6%，网络市场巨大，为数字经济创新提供了丰富的应用场景。

“与此同时，各个地方政府对数字经济的重视程度也在逐步提升。”刘世锦表示，相关部门在这个过程中通过制定规则，进而维护公平竞争，加强对数字领域的监管，提高服务水平，为企业数字化转型升级提供了有利的竞争和可持续发展环境。

工业和信息化部数据显示，2021年以互联网平台企业为核心的规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入15500亿元，同比增长21.2%。其中，平台服务收入达到5767亿元，同比增长32.8%，在互联网业务收入中占比为37.2%，同比提高3.8个百分点。

在中国互联网协会副理事长何桂立看来，我国互联网行业牢牢把握信息变革的历史机遇，不断推进网络强国建设，在网络基础设施建设、网络核心技术创新、互联网产业动能释放、网络安全治理和网络空间命运共同体构建等方面取得了历史性成就。

我国数字企业竞争力较强，“随着技术不断成熟，技术应用越来越广，技术成本越来越低，这时候技术会渗透到我们实体经济，服务我们的国民经济的各个行业。”何桂立说。

企业数字化转型有哪些挑战？

近年来，我国企业数字化转型成效显著，但与此同时，数字经济增速也有所减缓。中国通信院此前发布的数据显示，我国数字经济的增速从2018年的21%下降至2020年的9.6%，增速明显减缓。企业在转型的过程中面临挑战。

“当前，数字经济在很多细微之处仍不到位。”何桂立以5G技术为例说明，因其具有模块化特征，理想的状态是根据需求灵活配置资源，但在工业领域与需求对接时仍存在问题，需要继续在需求匹配方面继续完善资源的配置。

在阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能政企行业事业部总裁许诗军看来，实体经济的数字化转型进入深水区，数字化需要全方位、全链条、多角度地去服务企业和社会。但当下很多企业只从数字技术方面进行数字化转型升级，还只是停留在表面，“企业上云是一个技术问题，要实现数字化向更广、更深的方向发展，我们需要对自己所在的行业有充分的理解，从更高、更多元的角度看待数字化转型。云上企业是企业面向未来数字化转型的战略选择。”

与此同时，许诗军认为，企业需要持续投入资金、技术等资源，而价值并非是立竿见影的，这对于中小企业来说是很大的挑战。

“再加上有些企业对数据和上云的安全性、隐私性缺乏足够的信任，这使它们不敢随便上云，这就抑制了数字化转型的内生动力。我们需要通过技术的创新和进步来完善安全方面的问题，让更多企业放心地上云。”北京邮电大学信息与通信工程执行院长彭木根说。

如何构建有利于数字经济发展的良好生态？

龙华区是深圳的产业重镇，拥有制造业企业近2万家。广东省深圳市龙华区区委书记王卫表示，2020年8月，龙华聚焦打造数字经济先行区、未来城市示范区、社会治理示范区，围绕数字赋能经济高质量发展进行了初步探索，总结了一些经验。

“近些年，龙华区坚持制造为本，抓重点、扬优势、补短板，防止实体经济脱实向虚。”王卫强调，数字化转型需要发挥制造型企业和平台型企业各自的优势，促进其深度互动，需要聚焦空间、金融、政策等核心要素，发展最优生态。同时推出一批样板企业经典案例，带动全链条企业数字转型。

“发展数字化的实体经济，要摆正政府、企业、市场的关系。”刘世锦表示，政府应把注意力放到制定规则、维护公平竞争、提供基础设施和基本公共服务、合理引导预期等方面，对具体技术路线不必过多干预，更多由市场竞争和产业发展进程来解决。监管要跟上数字技术发展的步伐，平衡好与创新的关系。

对于中小企业的转型升级，何桂立则建议让数字经济和产业直接对接，通过了解中小企业的需求，助力中小企业完成产品创新，充分利用数据资源，助力数字强国的发展。

在彭木根看来，技术的标准化对于企业的数字化转型而言也很重要，这样才能更好地保护核心技术专利，增强核心技术的国际竞争力。同时要构建更完善的人才体系，多做一些科普和培训，逐渐建立起数字经济发展的优良生态。

(责编：申佳平、高雷)