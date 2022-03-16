人民网北京3月16日电（记者许维娜）记者日前从交通运输部科学研究院获悉，该平台发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，前两个月货运指数实现较快增长，客运指数虽实现增长、但仍处于低位。

数据显示，2022年1-2月，中国运输生产指数（CTSI）均值为153.8点，同比增长4.4%。分结构看，CTSI货运指数均值为188.2点，同比增长4.1%；CTSI客运指数均值为83.8点，同比增长4.7%。

中国运输生产指数（CTSI）同比增速变化图。交通运输部科学研究院供图

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健在接受记者采访时表示，今年前两个月CTSI货运指数实现较快增长，同比增速达4.1%，较去年12月回升2.2个百分点，为近半年来最快增速，同时考虑到目前增速水平是在去年同期7%以上两年平均增速基础上实现的，从货运这一实物量指标角度看，表明在各项稳增长政策带动下，经济下行压力有所缓解，正在朝着好的方向发展。

周健认为，前两个月CTSI客运指数同比虽实现增长，但这一增长是在去年同期“就地过年”、出行活跃度较低情况下实现的，事实上目前出行规模与疫情前相比还有较大差距，疫情多点散发对客运指数的影响仍较为明显。

CTSI货运指数同比增速变化图。交通运输部科学研究院供图

据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。

(责编：申佳平、高雷)