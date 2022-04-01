人民网北京4月1日电 （记者栗翘楚）2022年3月31日，国美零售发布2021年财报。数据显示，2021年，国美零售销售收入464.84亿，同比增5.36%。其中，来自县域店的收入占比提升至整体收入的12.79%。

2021年，国美零售下半年经营现金流较上半年大幅改善，集团全年实现经营现金流正向流入约6.5亿元。财报显示，销售收入的增长主要是由于随着国内新冠肺炎疫情逐步缓和，国家出台各项促进国内消费政策，营商环境不断改善，为各行业创造了新的机遇。

具体而言，国美以30万亿元“家生活”市场为价值主赛道，推进“家·生活”战略，并通过搭建线上、线下、供应链、物流、大数据/云和共享共建六大平台构建了全链路、全场景、全模式的全零售生态共享平台，借助六大平台赋能的全零售力量，国美下沉供应链、物流、商品和服务等能力，打开增长新空间。

财报显示，2021年国美线上平台真快乐APP日活跃数上涨至300万，SKU数近200万，入驻商家增长至6000家以上，服务会员超2.4亿。

整体来看，2021年，国美零售在全零售赋能下，逐步推进“家·生活”战略落地，实现经营层面的业绩增长。同时，截至2021年底，国美零售资产负债率降至78%，经营现金流转正。

据介绍，国美零售六大平台已成为赋能业绩发展的“助推器”。国美零售将继续以零售业和家服务业为核心，全面落位“家·生活”战略落地。

线上方面，随着国美管理的六大平台不断深化融合，真快乐平台预期于2022年将实现显著的稳健发展，严选好店将新增超5000家，真选商品将新增超10万种，加上视频导购模式带来的转化率，2022年国美全网GMV有望再下一城，赋能国美新零售时代的全面扩张。

线下方面，国美门店已从过去的卖场模式，转变为涵盖展示体验+家延伸+家娱乐+家生活服务等核心功能的平台，侧重发挥精品展示体验和本地生活服务优势，强调轻资产、代运营、加盟等模式，并以网格化布局覆盖全国，体现线上线下各有侧重并互联互通。

供应链方面，公司的供应链从电器升级到了全品类，紧扣“家生活”战略和家庭消费特性，旨在打造“家庭消费”超级供应链。通过链路优化，提升商品竞争力，强化供价管理。供应链涵盖家电、食品酒水、服饰鞋包、家居家装、日用百货、母婴玩具、美妆个护等类目，更好满足家庭用户的需求。

物流方面，国美自建物流体系安迅物流可实现涵盖大中小件的商品流通，同时，目前物流第三方业务占比已超48%，随着物流对外开放，有望打造新的收入增长点。国美搭建供应链上下游信息流、物流、资金流整合与协同平台，实现从供应端到销售端的链路最短。

此外，国美零售将专业零售资源向各外部伙伴进行线上开放共享，包括会员互通、数据共享、积分互换，将基础设施、系统资源和配套服务与生产商、推广商、代运营商等进行共享共建，使得企业商业利益和社会利益实现长效平衡。

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