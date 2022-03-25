本报记者 王 政

北京冬奥会上，我国运动员配备的新型流线型短道速滑冰刀，不仅强度高，重量更是轻了20%以上；雪车项目运动员佩戴的头盔，在零摄氏度以下仍保持良好弹性和柔韧性……这些冬奥赛场上的亮点产品，采用的都是专精特新“小巨人”企业湖南华曙高科技股份有限公司的3D打印技术。

“去年，公司新增授权发明专利27项，同比增长31%，累计拥有发明专利100余项，自主知识产权拥有量居国内同行业领先水平。”华曙高科执行董事、副总经理程杰介绍，作为湖南省30家技术创新“破零倍增”典型企业之一，华曙高科突破增材制造领域系统软件技术难题，自主开发了全套工业级软件系统。

湖南省引导专精特新“小巨人”企业开展技术创新“破零倍增”行动，只是上下联动、部门协同推进中小企业专精特新发展的一个缩影。2021年11月，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发《为“专精特新”中小企业办实事清单》《提升中小企业竞争力若干措施》，为“专精特新”中小企业发展壮大凝心聚力、蓄势添能。截至目前，全国累计19个省区市推出专项政策支持“专精特新”中小企业发展，资金支持超40亿元。

推动产业链上下游、大中小企业协同创新

走进安徽阜阳界首市吉祥三宝高科纺织有限公司，去年8月投产的自动化仿鹅绒结构高保暖絮片生产线正马力全开。“整条线规划年产絮片3600吨，今年的订单已经排到了年底。”公司副总经理马晓飞说。

2021年，吉祥三宝公司牵手东华大学院士团队揭榜的攻关任务“熔喷保暖隔音材料”取得重大技术突破。新材料具有轻质保暖、高蓬松度、高回弹性、柔软舒适、可水洗可干洗等优点，在完全浸湿的条件下仍能保持98%的保暖率，打破了国外公司技术垄断，填补了国内空白。在北京冬奥会上，运动员、教练员以及保障人员身穿的保暖服填充物，就采用了该产品。

改革重大科技项目立项和组织管理方式，让更多的“专精特新”中小企业参与“揭榜挂帅”，成为产业技术基础和共性技术研发的重要载体，是实施强链补链、推进企业专精特新发展的重要抓手之一。工业和信息化部统计显示，2021年，“专精特新”中小企业营收增速、利润率和发明专利成果占有量分别达到规上工业中小企业的2.2倍、1.4倍和3.4倍。围绕技术创新，一系列支持政策相继落地。

——聚焦提升企业技术创新能力，山东省支持“专精特新”中小企业独立或联合设立研发机构，并建档入库重点支持。安徽省实施“产学研1+N”创新工程，支持“专精特新”中小企业与强院强校强所合作建立实验室，2022年计划实施重点产学研合作项目50个、“揭榜挂帅”任务100项以上。江西省对“专精特新”中小企业申报或牵头申报的科技研发、重大成果转化等创新类项目，同等条件下优先支持。

——推动大中小企业融通创新。北京市围绕龙头企业薄弱环节，组织“专精特新”中小企业开展揭榜攻关和样机研发，支持“小巨人”企业围绕产业链布局开展并购重组，吸引上下游企业在京落地。河北省支持大型企业创新裂变、分拆孵化科技含量高的“专精特新”中小企业，打造细分领域的“小巨人”企业。山东省围绕“专精特新”中小企业分布集中的重点产业链，采取政府指导、平台承办、双向互动形式，常态化组织产业链“链主”与上下游“专精特新”中小企业供需见面、路演推介等系列活动。

——培育壮大特色产业集群。北京市各区围绕主导产业方向和企业发展需求，优化产业和空间布局，做好土地供应保障，打造一批“专精特新”特色园区。吉林省加快孵化载体建设，在现有省级创业孵化基地内，遴选10个主导产业突出、创新能力强的孵化基地，作为省级“专精特新”产业孵化园。重庆市在新一代信息技术、新能源及智能网联汽车、高端装备等关键领域，重点培育10个市级重点关键产业园。

增信贷、拓渠道，扩大有效融资供给

模具，素有“工业之母”之称，是制造行业的核心技术，而纳米镀膜则相当于给模具穿上了“超能纳米外衣”，能将寿命提高十几倍。如今，这项长期被国外“卡脖子”的纳米膜层技术，被这家“专精特新”企业成功攻克。

“创新型中小企业离不开融资支持。省经信厅牵线搭桥让我们获得了国家中小企业发展基金的充分认可，并于去年成为该基金全国直接投资的第一个项目。”安徽纯源镀膜科技有限公司董事长张心凤说，解决了融资问题，让企业有更多精力投入到产品研发和技术创新上。如今，公司潜心投入开发的纯离子镀膜技术打破国外垄断，制造出的金属膜、合金膜、金属化合物膜和金刚石薄膜等，已经广泛应用在消费电子、半导体、交通工具、刀具模具、新能源、医疗等行业。

畅通资金活水，加大“专精特新”中小企业融资支持，各地纷纷开启新的探索。

——拓宽市场化融资渠道，2021年6月，海南省股权交易中心设立“专精特新板”，截至目前，已有123家企业在“专精特新板”挂牌培育，合计获得融资5119万元。北京市充分利用各级政府投资基金，重点支持“专精特新”中小企业发展。支持龙头企业围绕供应链上下游开展股权投资。鼓励社会资本与政府投资基金开展合作。广西壮族自治区支持“专精特新”中小企业开展信用类债券融资，按照自治区相关政策给予奖补。

——增强信贷有效支持。为缓解“专精特新”等优质中小企业贷款难题，河北省对“小巨人”企业贴息标准上浮10%，支持市场化企业征信机构采集非信贷数据或替代数据，提供优惠征信服务。吉林省单独调配30亿元再贷款和20亿元再贴现额度，加大再贷款再贴现等货币政策工具的定向支持力度。安徽省持续开展“十行千亿万企”融资服务专项行动，2022年鼓励合作银行安排不少于4000亿元专项信贷资金，给予中小企业重点支持。

强化梯度培育，加大“专精特新”中小企业支持力度

“2021年公司被评为海南省‘专精特新’企业后，公司从中国银行申请到了500万元贷款，开始由智慧农业物联网水肥一体化灌溉供应商向资源化循环农业供应商转型。”海南宝秀节水科技股份有限公司总经理何秀英说。

宝秀节水主打产品主要是管道、喷头、滴头、田间过滤等整套农田智能灌溉系统的研发、生产及售后。去年，公司将畜牧业、养殖业污水改性处理后形成的有机肥料与智能灌溉结合，在海南省三个县市成功进行了推广试点。“今年我们正在全省18个县市建设样板示范，公司全年营收有望达到1亿元。我们的目标是5年内实现在北交所挂牌上市。”何秀英信心满满。

工业和信息化部相关负责同志表示，力争到2025年，通过中小企业“双创”带动孵化百万家创新型中小企业、10万家“专精特新”中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业，以及1000家左右的制造业单项冠军企业，“百十万千”梯度培育体系正在各地加快构建。

——完善梯度培育体系。广东省运用大数据分析判断“专精特新”中小企业在远、中、近期挂牌上市的成熟度以及市场定位和要求等，制作企业画像和企业标签，按照“潜在拟挂牌上市企业”“重点拟挂牌上市企业”“优先支持拟挂牌上市企业”等不同成熟度层次，实施靶向培育。辽宁省对于符合梯度培育的“专精特新”产品、企业，构建年度“专精特新”培育库，实施分级动态管理。

——提供定制专属服务。安徽省建设推广税企直通互动平台，“点对点”为“专精特新”中小企业精准推送税费政策、提示提醒信息等，一户一档、一企一策。辽宁省为“专精特新”中小企业提供技术创新、数字化网络化智能化改造等服务。吉林省推动政府主导的中小企业服务中心建立专家志愿服务团或服务工作站，为“专精特新”中小企业提供各类公益性服务。湖北省将专精特新“小巨人”企业作为走访服务企业的重点对象，定期深入企业送政策、解难题、促发展。

——助力“引才留才育才”。北京市对国家级“小巨人”企业招聘世界大学综合排名前200位的国内高校本科及以上学历毕业生或“双一流”建设学科硕士研究生给予落户支持。吉林省实施“专精特新”中小企业“百千万”人才培育计划，定期举办“专精特新”中小企业人才招聘会。河南省实施“中原英才”计划等人才引育工程，为拥有关键核心技术和成果的人才提供个性化政策支持的“绿色”通道。

“今年国家级‘小巨人’企业准备再培育3000家以上，带动培育省级‘专精特新’中小企业达到5万家以上。”工业和信息化部部长肖亚庆说。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 01 版）

(责编：袁勃、杨光宇)