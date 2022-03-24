人民网北京3月24日电 （记者赵竹青）3月24日，国家自然科学基金委员会八届五次全委会在京召开，自然科学基金委党组书记、主任李静海在工作报告中指出，今年科学基金的财政预算增长6.8%，达到330亿元。目前，集中申请受理已基本完成，评审工作将全面展开。

李静海表示，2021年，自然科学基金委2021年共接收来自2373个依托单位的项目申请28.73万项，择优资助各类项目4.88万项，资助直接费用312.93亿元。

据悉，2018年以来，自然科学基金委持续推进改革，取得多项进展：明确资助导向展现成效、完善评审机制稳步推进、优化学科布局全面实施、原创探索计划深入推进、人才资助体系稳步升级、多元投入机制初步建成、学科交叉研究资助管理改革有序推进、国际合作实现跨越发展、“放管服”持续深化。

其中，在人才资助体系方面，持续加大人才项目部署力度，稳定支持青年人才成长。国家杰出青年科学基金项目由200项增加到315项，优秀青年科学基金项目由400项增加到630项。取消国家杰出青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目对非华裔外籍申请人限制。设立优秀青年科学基金项目（港澳）、优秀青年科学基金项目（海外）。优化创新研究群体项目、基础科学中心项目资助模式，增强对基础研究人才的全方位培养。

在多元投入机制方面，针对行业部门、地方政府和企业的不同特点，确立了1:2:3:4的资金撬动方案，建立了重大需求征集和科学问题凝练机制，极大调动了行业部门、地方政府和企业投入基础研究的积极性。协议期内吸引委外资金115.59亿元，年资金量占科学基金总经费的7%。

同时，成立并首次启动交叉科学部资助业务，面向国家重大战略需求和前沿交叉领域，建立健全面向交叉融合研究的人才、项目资助机制。

李静海表示，2022年，自然科学基金委将围绕推动科研范式变革和提升科学问题凝练水平两个重点，深入推进资助布局改革，完善科学基金资助体系。深入落实重点改革任务，稳步推进基于四类科学问题属性的分类申请与评审改革，完善“负责任、讲信誉、计贡献”评审机制。进一步优化学科布局，推进人才资助体系升级，继续实施原创探索计划，完善多元投入机制，优化项目和资金管理机制。探索资助管理绩效评估。深化国际（地区）交流合作，研究设立面向全球的科学研究基金。加强作风学风建设，营造良好科研生态，充分发挥科学基金的基础性和引领性作用。

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