原标题：企业争相布局 “东数西算”拉动超千亿元产业

发改委、工信部等四部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，标志着国家“东数西算”工程正式启动。

专家认为，预计“东数西算”工程每年将带动千亿元投资，对相关产业拉动作用较高，远超“南水北调”和“西气东输”等大型工程。但也要注意避免相关炒作和盲目重复建设，着眼长远，加强科学规划，优化完善布局，实现算力统筹有序、健康发展。

“东数”为何“西算”

简单来说，“东数西算”就是把东部的数据传输到西部去计算和处理。我国为何要启动“东数西算”？众诚智库高级咨询师杨益锐表示，与“南水北调”“西气东输”等国家工程的资源调度逻辑相似，启动“东数西算”，一是对东部数据算力供不应求与西部地区算力供大于求这种不均衡供求格局，进行全国范围内的分层、分级优化数据算力资源配置，使数据要素价值最大化。二是数据中心耗电量大，东部耗电指标、空间资源紧张，而西部可再生能源、清洁能源、土地资源丰富，优越的气候条件能有效降低能耗、减少碳排放，使环境效益最大化。

“这是为了优化我国算力供给结构，对算力进行的供给侧改革。利用西部便宜的电力能源、通信带宽、土地资源等，让算力的成本更低，从而更有效支持我国数字经济的发展。同时，这也能拉动西部经济，通过枢纽节点的建设带动西部数字经济的发展，并对相关产业产生拉动作用，发展优质数字产业。”工信部信息通信经济专家委员会委员、中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说。

但并非所有数据都适合拿到西部去处理。中国电子信息产业发展研究院信息化与软件产业研究所数据治理研究室主任王伟玲强调，“东数西算”强调全局优化思维，由过去的单体、离散向现在的整体、协同方向转变，把对时延要求不高的数据如后台加工、离线分析、存储备份等冷数据，向西部数据中心转移；而对网络时延要求较高的数据如人工智能、视频会议等，仍在东部枢纽计算，推动数据中心合理布局，东西部负载均衡，优化供需格局。

“东数西算”只是一个开始。正如中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏所言，通过数据流引领带动资金流、人才流、技术流等，“东数西算”有助于打通我国东西部数字产业的大动脉，实现数字资源、数字算力、数字产业、数字服务等一系列生态的合理布局，还将为我国数字经济发展注入源源不断的新动能。

企业争相布局

“数据中心的产业链条较长、覆盖门类广，前期建设需要大量的资金，‘东数西算’工程发布后，引发了数据中心新一轮投资热潮，预计每年将带动千亿元投资。”王伟玲说。

盘和林也认为，“东数西算”工程将拉动超过千亿元的产业，同时也会带动周边产业如通信业的快速发展。“东数西算”相关产业包括数据中心运维、数据中心建设、服务器、芯片、系统和数据库相关软件、通信设施等，也包括东部未来发展的数据流通产业、数据基础产业、数据处理人工智能产业等。

对于这个巨大市场，相关企业已纷纷布局。记者采访了解到，三大电信运营商都表示将围绕国家“东数西算”8大算力枢纽节点，加快全国高等级数据中心建设，优化布局，按需建设新型数据中心。字节跳动旗下企业级技术服务平台火山引擎，正加强西部数据中心人才培养和招聘，以及西部数据中心上下游产业链建设，包括数据中心基础设施、数据中心相关耗材、服务器零配件等的产业链和供应链建设。

京东云已在全国范围内完成了数据中心布局，总计超过70座数据中心，全面辐射京津冀、长三角、粤港澳大湾区及成渝地区等核心经济带，还将基于核心枢纽节点进行低碳节能数据中心建设。联想集团已初步完成在宁夏、甘肃、内蒙古等西部地区的绿色数据中心资源的布局，并正与合作伙伴在京津冀的北京、天津，长三角的上海、江苏，粤港澳大湾区的珠海横琴、深圳等热点地区进行布局。

“东数西算”还涉及云数据中心、网络传输、数据远程存储、计算和访问等安全问题。对此，亚信安全相关负责人表示，针对数据中心的建设和运营需要，已形成了网络安全防护体系，并将积极参与西部算力枢纽节点的建设工作，助力“东数西算”场景下的云网安全、数据安全等建设。

诸多困难待解

“东数西算”蕴含着长期投资机遇，将利好数据中心产业链，有力带动产业上下游投资。有的资本方闻风而动，借“东数西算”的风口，蹭热点、炒概念，在业务基础不足以支撑股价大幅上涨的情况下，积极自我推销、推动股价上涨。

“‘东数西算’是一个长期工程，要避免短期炒作概念，应着眼长远。”盘和林说。

杨益锐认为，“东数西算”工程不仅是数据算力的迁移，还要有配套的5G网络、数据中心等新型基础设施建设，没有长久耐心不符合该工程的投资收益规律。

事实上，推进“东数西算”工程还面临诸多困难。王伟玲分析，数据中心东西部结构性失衡、西部数据中心产业承载力薄弱、跨区域数据传输安全风险大等问题仍较为突出。要更好发挥“东数西算”工程的产业带动作用，还需要在国家顶层设计方面强化统筹规划，多措并举推动东西部区域数字经济协调发展，在提高相关主体数据安全责任意识和能力等方面持续发力。

“东数西算”工程既涉及数据分类、分级引导，还要融合当地资源禀赋包括风、水、太阳能发电等新型能源，以及建设数据中心吸引产业集聚等。各个环节的合理规划、产生规模、协同效应将是“东数西算”工程目标实现的先决条件之一。

盘和林表示，“东数西算”是供给侧优化工程，优化为主，新增为辅。数据中心十分强调复用效率，如果复用率低，成本会很高，所以在建设枢纽中心时，要引导数据需求向枢纽转移。同时，算力西移势必增加传输距离，要强化核心网的建设。

“还要注意以市场、客户需求为导向，避免盲目跟风重复建设，造成‘机房建好晒太阳’等问题，在进一步细分的数据市场领域做好对东部业务的承接，按需建设，精准对接客户需求。”杨益锐说。

本报记者 黄 鑫

(责编：赵竹青、陈键)