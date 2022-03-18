人民网北京3月18日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”第二课定于3月23日15:40在中国空间站开讲，神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富将相互配合进行授课，中央广播电视总台将面向全球进行现场直播。

本次太空授课活动继续采取天地对话方式进行，由航天员在轨演示太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验，介绍与展示空间科学设施（授课内容介绍附后），旨在传播普及空间科学知识，激发广大青少年不断追寻“科学梦”、实现“航天梦”的热情。

中国航天员真诚邀请社会各界特别是广大青少年在地面同步尝试开展相关实验，从天地差异中感知宇宙的奥秘、体验探索的乐趣。

“天宫课堂”第二课内容简介

序号 项目名称 项目简介 1 太空“冰雪”实验 演示失重状态下的饱和液体结晶现象。 2 液桥演示实验 演示失重环境下水的表面张力作用。 3 水油分离实验 演示失重环境下水油分层现象消失、通过旋转产生离心力实现分层。 4 太空抛物实验 演示天地之间抛物区别。 5 空间科学设施 介绍与展示 介绍核心舱高微重力、无容器实验机柜，展示本次任务中开展的空间科学实（试）验进展。 6 天地互动环节 航天员与地面课堂师生进行天地互动。

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