人民网北京3月18日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，今天，华北地区及新疆、内蒙古、辽宁等地有明显降雪天气，上述地区新增积雪深度3至8厘米，局地可超过12厘米。中央气象台继续发布暴雪蓝色预警。

气象专家表示，今明两天南方地区雨水较弱，但20日起，南方的雨水将再次起航，西南地区东部、黄淮南部、江汉和江南北部有一次较强降水过程，局地有暴雨或大暴雨。上述部分地区并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

今晨5时较昨日5时，江苏南部、安徽南部、湖北东部、上海、浙江中北部、福建西部、江西、湖南等地出现6至10℃降温，局地降幅超过12℃。

为应对雨雪天气，气象专家提醒，相关部门要做好防雪灾和防冻害的应急工作。交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作。公众应减少不必要的户外活动。此外，要加固棚架等易被雪压的临时搭建物，将户外牲畜赶入棚圈喂养，避免设施农业等和降温对人体健康的不利影响。

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