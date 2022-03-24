人民网记者 杜燕飞

2021年至2022年采暖季期间，各大能源企业采取一系列举措，做好去冬今春能源保供，为经济社会发展和民生需求提供保障。为此，人民网聚焦电力、煤炭、石油、天然气等行业保供举措，推出“聚焦能源保供”系列报道。

随着天气逐渐回暖，2021-2022年采暖季已落下帷幕。针对去冬今春国内天然气市场需求增速快、峰值高、波动大等特点，多家油气企业加大气田增储上产，筹措进口LNG资源，提升储气库调峰能力，发挥“全国一张网”互联互通优势，有效保障了人民群众温暖过冬。

数据显示，去冬今春，中国石油累计向市场供应天然气超1000亿立方米，供气量占全国63%；中国海油累计供应天然气超250亿立方米；截至今年2月底中国石化累计供应天然气236亿立方米，同比增长6.2%；国家管网集团累计输送天然气超过900亿立方米，同比增长约11%。

长庆油田采气四厂作业一区员工进行站内巡检。受访者供图

各大气田加大增储上产

去冬今春，截至3月17日，长庆油田保供期间累计生产天然气179.92亿立方米；西南油气田天然气产量同比增幅超7.55%；塔里木油田向西气东输管网供气超100亿立方米，保障了西气东输管道等沿线百姓温暖过冬。去冬今春中国石油最高日供气量达8.3亿立方米，创历史新高，日供气量共有17天超过8亿立方米。

“ 3月17日至22日，我国华北、东北、黄淮等地区平均气温较往年偏低，北京、河北延长了供暖期。我们较计划增加国产气资源400万立方米/日，整体销量较计划增加1500万立方米/日。”中国石油有关负责人表示。

“进入供暖季以来，截至2月底，上游气田实现自产气量119.3亿立方米，同比增长6.9%。”中国石化有关负责人表示，普光气田天然气日供商品气量峰值达1880万立方米；元坝气田日供天然气量也超千万立方米，保障沿线上千家企业和2亿多居民的生产、生活用气需求。

中国海油也加大了海上天然气和非常规天然气稳产增产。去年12月27日，在全国多地遭受寒潮降温天气影响下，中国海油单日向国内供应天然气2.42亿立方米，创历史新高。

广东大鹏LNG接收站完成LNG船舶夜航靠离泊作业。受访者供图

多方筹措进口LNG资源

在加大国产气量的同时，多家油气企业优化海外LNG资源采购，发挥LNG接收站接卸能力，保障天然气供应。

“整个采暖季，LNG接收站常态化实施‘无接触式接卸船作业’模式，保障用气需求。特别是去年12月15日，广东大鹏LNG接收站完成国内首次LNG船舶夜航靠离泊作业，具备了全时段进行LNG船舶靠离泊作业的能力。”中海石油气电集团有限责任公司有关负责人说。

中国石化天然气分公司发挥LNG接收站接卸能力，采暖季累计进口LNG资源106.9亿立方米，同比增长6.7%。中国石油也合理安排LNG接收站气化量，进一步优化船期。

“在本次采暖季中，我们依托LNG接收站窗口期公平开放引入更多的保供主体，共有12家LNG托运商参与保供，实现入网资源同比正增长；统筹LNG船期安排，安排LNG窗口期154个，同比增长40%，创历史新高。”国家管网集团有关负责人表示，当前该集团在役的7座LNG接收站年接卸能力达3060万吨，日最大外输能力近1.3亿立方米。

金坛储气库按期实现扩容达产。受访者供图

提升储气库调峰能力

储气库被称作地下“天然气银行”，承担着天然气区域调峰、应急供气等功能，在冬季天然气保供中发挥着重要作用。

据国家管网集团介绍，采暖季期间，金坛、文23、刘庄等储气库按期扩容达产，新增储气能力15亿立方米，储气库总采气量达110亿立方米，增幅14.9%。其中，文23储气库累计采气12亿立方米，向华北地区供应天然气逾10亿立方米，平均日采气量超2000万立方米，采气总量同比增长近一倍。同时，提前采购5亿立方米应急气，并于今年2月22日首次使用该应急气向河北省供气。

数据显示，中国石油储气库采气峰值达到每日1.55亿立方米以上，较上一个采暖季峰值提高约2500万立方米/日，储气库采气量连续40天维持在1.2亿立方米/日以上。中国石化天然气分公司加大储气能力建设，文96储气库、黄场储气库等储气库均有新增储气能力。

西气东输苏北管理处员工巡检天然气管道。受访者供图

发挥“一张网”互联互通作用

去年，随着中俄东线等管道按计划增输，陕京管道、泰青威管道等部分管段提升运行压力，粤东LNG外输管道等新建管道投产运营，国家管网集团所属4.9万公里天然气管道年一次管输能力达到2680亿立方米。

“为最大发挥高峰时段天然气管网冲峰能力，我们优化管输方案，进一步提升应急冲峰空间。落实南气北上、俄气南下专项方案，提升管网整体供气保障能力。”该集团有关负责人介绍，深圳、粤东两座LNG接收站合计日气化外输量突破4400万立方米；潜江-韶关输气管道郴州至韶关段及韶关联络线投产，提升日供气能力2000万立方米；中俄东线天然气管道日供应突破4000万立方米。

为确保天然气管网安全运行，该集团统筹大型动火时间窗口，发挥“全国一张网”调控优势，保障天然气安全平稳供应；超前部署入冬前隐患排查治理、冬防保温及关键设备维护保养，提升设备设施可靠性。整个采暖季期间，403套压缩机组运行时间超过44万小时，平均无故障运行时间突破6200小时，4.9万公里天然气管道安全、可靠、高效运行。

(责编：王仁宏、高雷)