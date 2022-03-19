本报北京3月18日电 （余建斌、时宗连）据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”第二课定于3月23日15时40分在中国空间站开讲，神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富将相互配合进行授课。授课活动将面向全球进行现场直播。

本次太空授课活动继续采取天地对话方式进行，由航天员在轨演示太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验，介绍与展示空间科学设施，旨在传播普及空间科学知识，激发广大青少年不断追寻“科学梦”、实现“航天梦”的热情。

中国航天员真诚邀请社会各界特别是广大青少年在地面同步尝试开展相关实验，从天地差异中感知宇宙的奥秘、体验探索的乐趣。

《 人民日报 》（ 2022年03月19日 04 版）

(责编：白宇、胡永秋)