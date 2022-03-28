人民网记者 申佳平

近期，新能源汽车价格“涨”声迭起。包括特斯拉、小鹏、比亚迪、哪吒等在内的新能源车企纷纷发布调价公告，普遍涨幅在3000元到10000元不等，也有车企上调价格近3万元。面对愈演愈烈的涨价潮，消费者不禁发出疑问，现在到底适不适合入手新能源车？

总体来看，针对这一轮新能源车涨价潮，市场上认为主要有两个原因。一是最近包括锂、镍等动力电池重要原材料价格猛涨，环环传导，车价被迫抬升；二是我国自2013年开始实施新能源汽车购置补贴，目前进入了补贴退坡、换挡前进的时期，按照相关部门要求，“2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%”，这也在一定程度上导致了新能源车企频频提价。

中国汽车工业协会副总工程师许海东向人民网《财米油盐》表示，这一轮新能源汽车的涨价潮，动力电池原材料的上涨是最主要和最根本的原因，而新能源汽车的补贴政策退坡是次要原因。

“据了解，动力电池扩产的周期需要6-8个月，原材料一般要一年半的时间，而锂矿等矿业产能增加则需要两年半到三年的时间，所以原材料行业和电池行业在整车及整车市场发展的信息并不对称，也就是说原材料的产能建设相对滞后。”许海东同时指出，短期内很难解决新能源汽车“一车难求”的情况，特别是一些热门车型、新款车型。

趁着新能源车“价高”“难买”，有人甚至打起了歪主意。通过一次性下单多辆新能源车，先锁定优惠再转手卖出手头的订单指标。这样的“加价转手车”，很可能导致“接盘者”丧失原本应有的充电换电、保修等优惠保障。

别管油车还是新能源车，物有所值是关键。值得注意的是，针对原材料大涨，工业和信息化部近期召开座谈会，要求产业链上下游企业加强供需对接，共同引导动力电池上游材料锂盐价格理性回归。2月，工业和信息化部在发布会上也强调，今年将适度加快国内锂、镍等资源的开发力度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

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