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我国油菜种植面积呈增加趋势 今年油菜籽产量预计超1450万吨

2022年03月28日09:49 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （记者李栋）近几年，我国油菜籽价格呈上涨趋势，农户种植积极性明显提高。专家预计，2022年我国油菜籽产量有望再创历史新高，预计产量达到1450万吨以上。

中央一号文件明确，大力实施大豆和油料产能提升工程。在长江流域开发冬闲田扩种油菜。

据江西省瑞昌市的某油料加工企业负责人介绍，现在通过产销对接的方式和当地合作社、种植大户签约了定向收购协议，鼓励农民种植高品质油菜。“目前，当地油菜的订单收购率达到了50%。”

近几年，油菜籽价格整体呈上涨趋势。数据显示，3月下旬，各主产区油菜籽收购价在6000-6500元/吨，相比2015年收购价的5100元/吨上涨17%-27%。油菜籽价格的上涨，带来的是种植收益的提升，农户种植积极性明显提高。

国家粮油信息中心分析师郑祖庭表示，近3年我国油菜籽种植面积呈增加态势。当前我国油菜籽大部分处于开花期，如果后期不出现极端天气，2022年我国油菜籽产量有望再创历史新高，预计产量达到1450万吨以上。

“我国油菜籽均用作榨油消费，其中，国产油菜籽主要用作生产小榨浓香菜油，年均压榨量在1300万吨左右。”郑祖庭介绍，在进口量方面则呈现下降趋势，近3年油菜籽年均进口量283万吨，明显低于2014-2018年均值的451万吨。

“未来，随着大力开发冬闲田、推广油稻轮作、扩种南方冬油菜，油菜种植面积和产量还将持续增长。到2025年，我国油菜籽种植面积有望达到1.2亿亩左右，产量达到1800万吨。”郑祖庭说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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