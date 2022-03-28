本报记者 吴秋余 赵展慧

习近平总书记指出：“强化财政政策、货币政策的逆周期调节作用，确保经济运行在合理区间”“各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前”。今年的《政府工作报告》提出，宏观政策有空间有手段，要强化跨周期和逆周期调节，为经济平稳运行提供有力支撑。

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门加大宏观政策实施力度，积极的财政政策提升效能，稳健的货币政策灵活适度，着力稳定宏观经济大盘。前2月，我国进出口总值同比增长13.3%，固定资产投资同比增长12.2%，社会消费品零售总额同比增长6.7%，国民经济持续稳定恢复，高质量发展取得新进展。

广大市场主体感受到宏观政策的暖意。

“银行2500万元科创贷款到账了，有了金融活水，我们的印制电路板产业化项目如虎添翼。”福建莆田市涵江区依吨多层电路有限公司负责人刘凤坤信心十足。

“今年公司预计增值税留抵退税7500万元，还可享受研发费用加计扣除和所得税优惠5000多万元。”山东星宇手套有限公司财务总监迟立明感受到了减税降费政策带来的变化。

政策不减力，增强有效性，把稳增长放在更加突出的位置

灯检、贴签、包装、封箱、装车……北京三元基因药业公司的生产线高速运转。“去年公司享受了多项税收优惠，转型升级按下快进键，经过智能化改造，药品检验包装速度提升了4倍。”公司董事长程永庆介绍，财税惠企力度不减，信贷支持也更“解渴”，今年2月，工商银行北京分行提供了更优惠的融资方案，让公司的新厂区智能化生产线顺利开工建设。

今年以来，我国把稳增长放在更加突出的位置，加大宏观政策跨周期调节力度，为市场主体轻装上阵、经济平稳运行提供了有力支撑。

——积极的财政政策提升效能，实施新的组合式税费支持政策。

企业负担做减法。今年，我国减税与退税并举，预计全年退税减税约2.5万亿元，对小微企业加大所得税优惠力度，对增值税留抵税额实行大规模退税，助企业焕发生机。

财政支出做加法。全国一般公共预算支出安排比上年扩大2万亿元以上。大力优化支出结构，优先支持重点项目，保障重点支出，严控一般性支出。今年，中央对地方转移支付增加约1.5万亿元，增长18%，为多年来最大增幅，让基层落实惠企利民政策更有能力、更有动力。

——稳健的货币政策灵活适度，加强金融对实体经济的有效支持。

新年伊始，中国人民银行实施两项直达实体经济的货币政策工具接续转换，加大对小微企业支持力度，并引导贷款市场报价利率下调，降低融资成本。截至1月末，我国普惠小微贷款余额达19.7万亿元，同比增长25.8%。

今年，我国将用好普惠小微贷款支持工具，增加支农支小再贷款，优化监管考核，推动普惠小微贷款明显增长、信用贷款和首贷户比重继续提升。

——就业优先政策提质加力，落实落细稳就业举措。

今年的《政府工作报告》提出，财税、金融等政策都要围绕就业优先实施，加大对企业稳岗扩岗的支持力度。“我们大力推动政策直达、资金直达、优惠直达，全力保障中小微企业正常生产经营、员工工资按时足额发放。”重庆银保监局局长蒋平说。

河南落实职业技能补贴和技能鉴定补贴政策，广东延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，浙江升级保就业保市场主体融资常态化工作机制……各地落实落细稳就业举措，全力稳住经济基本盘。

打好组合拳，措施更精准，夯实经济稳定运行基础

大型挖掘机、推土机开足马力，门诊综合楼拔地而起……浙江宁波市第一医院异地建设项目施工现场热火朝天。“过去两年，该项目已累计发行专项债券4.5亿元，今年又获得1.5亿元提前下达的部分新增专项债券资金支持，保障了建设有序推进。”宁波市财政局债务办负责人王红光说。

主动作为，真抓实干。各地区各部门早谋划、早布局、早行动，努力形成促进高质量发展的强大合力。

——靠前发力，宏观政策早出台、早落地、早见效。

财政部向各地提前下达2022年部分新增专项债券额度1.46万亿元；央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点……宏观政策频频发力，助力经济稳健开局。

“我们将精准研究每一项财政政策，精心安排每一笔财政资金，早出台政策，早下拨资金，早落地见效。”财政部主要负责同志表示。

人民银行副行长刘国强表示，央行今年将加大跨周期调节力度，更加主动有为、积极进取，注重政策靠前发力。

——协同发力，让宏观政策发挥出最大成效。

超1万亿元！今年人民银行依法向中央财政上缴结存利润。这笔资金既不会增加税收或经济主体负担，也不会提高财政赤字，体现了货币政策与财政政策的协调联动，共同发力稳定宏观经济大盘。

“1+1﹥2”。今年以来，财政、货币、就业、产业等方面政策形成合力，“组合拳”发力稳增长。“宏观政策协同联动更加有效，能够更好改善市场预期、稳定经济增长。”中国宏观经济研究院研究员杨长湧说。

——精准发力，让宏观政策直达市场主体。

白茶采摘时节临近，浙江安吉溪龙隆泽茶场正为资金犯难。关键时刻，安吉农商银行为其提供40万元贷款。“两项直达工具接续转换，让我们能够持续加大对小微企业的支持力度。”安吉农商银行负责人马莲贵说。

建立常态化财政资金直达机制，退税资金全部直达企业……一项项直达措施，让宏观政策精准度显著提升，市场主体有了实实在在的获得感。

宏观调控政策日臻完善，财税金融手段措置裕如，不断放大着宏观政策的成效。“宏观政策实施力度加大、作用增强，进一步夯实了‘稳’的基础，拓展了‘进’的态势。”中国人民大学经济学院教授王孝松说，我国宏观政策空间足、调控工具储备多，完全有条件、有能力稳住宏观经济大盘。

“稳”可预期，“进”有动能，中国经济长期向好基本面没有改变

高精度传感器遍布车间，数百台机器人同步运转。走进比亚迪电池生产基地，炫酷的智能制造场景让人耳目一新。今年前两个月，比亚迪新能源汽车销售同比增长494%。

“宏观政策助力我们逆势高增长，也为汽车产业乘势而上鼓足了动力。”比亚迪董事长兼总裁王传福介绍，今年国家继续支持新能源汽车消费，企业将持续提升创新能力，引领行业高质量发展。

在宏观政策支持下，企业铆足“虎劲”加油干。前两个月，央企经营“开门红”，主要经济指标均实现两位数增长；利用外资“开门红”，实际使用外资金额同比增长37.9%……中国经济步伐铿锵、前景光明，稳字当头、稳中求进有了坚实基础。

——供需两旺、预期回暖，稳的基础更加巩固。

前两个月，规模以上工业增加值同比增长7.5%，全社会用电量同比增长5.8%，快递服务企业业务量同比增长19.6%……这个春天，从田间地头到工厂车间，一片欣欣向荣的景象。

2月份，我国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、51.6%和51.2%，持续位于扩张区间。“春节过后，制造业生产活动逐步恢复常态，近期相关部门出台一系列促进工业经济平稳增长的政策措施，企业市场预期进一步提升。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说，一系列数据传递出中国经济稳健开局的势头。

“我国经济体量大、回旋余地广，而且还有超大规模市场优势，长期向好的基本面没有改变也不会改变。”杨长湧说。

——结构优化、动能积蓄，进的态势更加明显。

“虽然有压力，但新机遇层出不穷。”迈瑞医疗董事长李西廷表示，今年国家加大研发费用加计扣除政策实施力度，让企业更有动力攻坚核心关键技术，坚定迈向高质量发展。

浦东新区加快打造集成电路、生物医药、人工智能三大世界级产业集群，西宁大力发展光伏制造、锂电储能、新型材料，海南在南繁、深海和航天领域下好科技创新“先手棋”……布局“新赛道”，中国经济高质量发展不断积聚新动能。

“一系列政策组合拳有效提振市场主体信心。”中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，今年中国经济“稳”可预期，“进”有动能，在新发展理念引领下，创新驱动、数字经济、绿色发展成为推动经济转型的新引擎，推动高质量发展迈出新步伐。

中流击水，奋楫者进。面对更趋复杂严峻的外部环境，面对明显增多的风险挑战，我国宏观政策有空间有手段，只要科学把握调节力度，加强政策协调配合，就一定能把我国发展的巨大潜力和强大动能释放出来，让中国经济在高质量发展之路上驰而不息。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)