科学家在20世纪90年代发现了第一颗系外行星。截至2022年，已确认的系外行星总数刚刚超过5000颗。图片来源：NASA/JPL-Caltech

科技日报北京3月24日电 （实习记者张佳欣）我们太阳系外奇妙的“新世界”数量达到了5000个。据外媒报道，当地时间21日，美国国家航空航天局（NASA）表示，系外行星档案馆迎来65个新成员，人类已发现的系外行星总数随之突破5000颗大关。

“这不仅仅是一个数字，”美国加州理工学院NASA系外行星档案馆科学研究所科学家杰西·克里斯汀森在一份声明中说，“它们中的每一颗都是一个新世界，都是一个全新的星球。我对每一颗都很兴奋，因为我们对它们一无所知。”

迄今为止发现的5000多颗行星包括像地球这样的小型岩石世界；比木星大许多倍的气态巨行星；以及围绕其恒星极近轨道的“热木星”。既有“超级地球”，即比地球更大的岩石行星；也有“迷你类海王星”，即海王星的较小版本。

此外，科学家们还发现了围绕不止一颗恒星运行的行星，甚至还有一些“顽固地”围绕被称为白矮星的“死星”残骸运行的行星。

到目前为止，已确认的系外行星中，30%是气态巨行星，31%是超级地球，35%是类海王星。只有4%是和地球或火星等行星质量类似的类地行星或岩石行星。

人类目前生活在发现系外行星的黄金时代。尽管之前已有人提出并在科幻小说中描述了太阳系外行星的存在，但这些系外的世界只是在20世纪90年代才首次被发现。

1992年1月，两个宇宙天体永远改变了我们的银河系。人类首次证实两颗太阳系外行星存在的确凿证据，它们被命名为Poltergeist和Phobetor，其围绕着一颗2300光年外的脉冲星运行。

发现这两颗行星的宾夕法尼亚大学教授亚历山大·沃尔什赞说：“如果能在中子星周围找到行星，那么行星基本上应该无处不在。”

30多年过去，这个数字呈爆炸式增长。沃尔什赞认为，人类此刻所做的不仅仅停留于往名单上添加新行星，而是正在开启一个发现新世界的时代。21日公布的新研究成果标志着5005颗系外行星得到确认，每一颗都有自己独特的特征，这是探索宇宙的重要里程碑。

谈到是否有外星生命，沃尔什赞说：“在我看来，我们不可避免地会在某个地方找到某种生命，很可能是某种原始生命。”他补充说，地球上的生命化学与整个宇宙中发现的化学之间的密切联系，以及对广泛存在的有机分子的探测表明，发现外星生命只是时间问题。

据报道，现在发现的每一颗系外行星都出现在同行评议的研究中，同时，科学家使用多种探测技术或分析方法对其进行了观测。新仪器的运用，如最近发射的詹姆斯·韦布空间望远镜和即将到来的南希·格雷斯·罗曼空间望远镜，可为后续研究提供丰富的资料，以了解更多关于这些“新世界”的信息。

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