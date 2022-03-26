本报记者 丁怡婷 陆娅楠 王 政 刘志强

习近平总书记强调，“把实体经济特别是制造业做强做优，发挥重大投资项目带动作用”。

去年底召开的中央经济工作会议要求，适度超前开展基础设施投资。今年以来，一项项重大工程施工正酣、一批批项目火热推进，带动扩大有效投资、推动经济高质量发展。

青藏高原海拔3300米的峡谷中，总装机容量200多万千瓦的玛尔挡水电站一派繁忙景象，建设者们披霜雪战严寒，日均填筑量保持在1.3万立方米以上。

伶仃洋30余米的海底，全长24公里的深中通道正在有序施工，隧道长度已超3700米。

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强基础利长远

服务国家大战略

陕西安康，巨大的硬岩掘进机破岩壁而出，引汉济渭工程秦岭输水隧洞实现全线贯通。

引汉济渭工程，跨黄河、长江两大流域，横穿秦岭屏障，是国家172项重大水利工程之一。工程竣工后，可缓解关中渭河沿线城市和工业缺水问题。

中铁隧道集团有限公司引汉济渭秦岭隧洞项目经理部副总工程师黄俊阁所在的标段，全长约18.3公里，是引汉济渭秦岭隧洞项目的“最后一关”。这里石英含量高、高温湿、强涌水，是整个项目施工难度最大、岩爆地段最多、岩石强度最高的施工地段，综合难度世界罕见。

项目部给掘进机的刀具锻造“铁齿钢牙”，给刀盘武装“超级铠甲”，使综合施工效率提升了约40%。“工程建成后将惠及2348万人，决不能耽误工期。”黄俊阁介绍，截至1月底，项目部已累计完成投资约15.77亿元，带动就业2217人。

这边，“一江汉水送关中”；那头，“滚滚绿电入华东”。在大凉山腹地，白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程川1标段的建设如火如荼。

电力工人曾坤银爬上80多米高的铁塔，神情专注地安装间隔棒。“这边大风浓雾频发，导线容易摇摆、能见度不高，在重冰区导线覆冰厚度能达50毫米，作业时还得进行烤化处理。”为了争分夺秒赶进度，曾坤银在高空一干就是六七个小时。

白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程线路全长2087公里，计划于今年建成投运。投运后，每年可向华东送电300亿千瓦时。

强基础、利长远，稳增长、促就业，一系列重大工程服务国家重大战略，在保障国家水安全、能源安全、推进“双碳”工作等方面发挥着重要作用。

高峡筑坝、横卧山间，大藤峡水利枢纽、滇中引水等水利工程有序推进，我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元；

深入地层、寻找气源，我国陆上设计最深气井塔里木油田大北401井鸣笛开钻；

“蓝板”成海、叶片起吊，一批大型风电光伏基地项目在沙漠戈壁拔地而起，支撑可再生能源快速发展，目前开工超7500万千瓦，相当于3个三峡电站。

补短板强弱项

创造人民好生活

“隆隆隆……”隧道里设备轰鸣，掘进机犹如一条钢铁巨龙向前挺进。

开年不久，新疆乌尉公路天山胜利隧道便传来捷报，进尺突破5000米大关。“尽管面临高寒高海拔挑战，前不久依然创下了月进尺523米的纪录，争取早日完工！”中国交建乌尉项目土建五标项目经理王贺起信心满满。

乌鲁木齐县萨尔达坂乡副乡长包拉提别克·朱马塔依一直期盼能有这么一条交通“动脉”：“通车以后，从乌鲁木齐县去巴音郭楞蒙古自治州的车程从7小时缩短至约3小时，库尔勒香梨等运过来更方便了。”

道路通，百业兴。开年以来，交通领域重大工程项目扎实推进，为构建新发展格局和创造人民美好生活提供了坚实保障。

看西部，川藏铁路、西宁至成都铁路扎实推进，西部陆海新通道加快打造，着力填补西部地区交通“留白”；看东北，沈白高铁的建设者持续奋战，通车后从沈阳出发1个多小时即可到达长白山；再看东部，宁淮铁路、苏台高速等进展顺利，省际互联互通更加紧密。“十四五”时期，我国将新增铁路营业里程1.9万公里、公路通车里程30.2万公里，民用运输机场将超270个。打通“大动脉”、畅通“微循环”，一张高质量的综合立体交通网正在构建，勾绘美丽中国的“交通工笔画”。

不仅是交通领域，今年以来，市政工程、公共安全、生态环保、民生保障等领域的补短板项目赶前抓早、持续加力，更好满足人民美好生活需要。

3月23日，北京市朝阳区劲松三到六区综合整治项目开工。项目总投资近1亿元，惠及55栋楼房、约4000户居民。“改造的内容非常丰富，大到路灯和通信架空线入地、增设充电车棚、完善便民配套，小到修复园林绿化、增加无障碍坡道、添加晾衣杆等。到年底这四个小区的公共设施、绿地等将焕然一新。”愿景集团有关负责人介绍。

加大政策性住房建设力度、推进一批医疗养老项目、建设一批贴近社区的健身设施、完成新一轮百万亩造林绿化工程……今年北京市将继续推进100个重大民生改善项目，当年计划投资1667亿元。

“我国发展不平衡不充分问题仍然较为突出，基础设施总体水平还不够高，在民生领域、城乡区域发展等方面存在短板。短板也意味着潜力，通过有效投资加以弥补，既能改善民生又能扩大内需。”国务院发展研究中心研究员魏际刚说。

调结构增后劲

拓宽发展新空间

1月29日，中国联通发布招标公告称，今年共采购人工智能服务器1838台，预算金额5.5亿元。同日，联通云也招标服务器4.4万余台，规模近33亿元。“绣球”抛出来，企业闻风而动。华为、浪潮、中兴、神州数码等团队纷纷填写标书，制定报价，力争赢得开门红。

新基建的底层建设在夯实，应用场景投资也在加码。在国家能源集团神东煤炭大柳塔煤矿，智能连采控制系统顺利完成调试，采煤机启停、左右牵引速度控制等一系列操作，都可由地面上的指挥中心远程操作。

“工作面液压支架上安装智能云台摄像头，借助‘5G+4K’‘5G+巡检机器人’等技术，可以实现全景视频监控、机器人代人巡检、液压支架自动找直等，达到减人增效的目标。”综采六队队长陈积梁介绍。当前国内有近400座煤矿正在开展智能化建设，总投资规模超过1000亿元。

翻看各地2022年的重大建设项目“清单”，5G应用、工业互联网、数据中心等成为项目投资热门词。其中，河北安排32项数字基础设施及应用项目，总投资511.5亿元；安徽实施“新基建+”行动，新建5G基站2.5万座以上；广东推动5000家规模以上工业企业数字化转型，加大5G赋能行业应用推广力度。

开年以来，适应产业升级趋势和绿色消费新需求，还有一批先进制造业项目陆续开工。在中国建筑二局中航锂电武汉项目的施工现场，近千名建设者正忙着地坪板面施工、清理材料。“项目总投资100亿元，按照一台纯电动汽车平均装配80千瓦时的动力电池计算，投产后每年可为25万台纯电动汽车提供动力电池。”项目经理王国太说。

推动更多重大工程项目早开工、早投产，各地各部门精准送上资金、土地等资源要素“礼包”。财政部向各地提前下达2022年新增专项债务限额1.46万亿元；上海将用好1000亿元以上的“新基建”优惠利率信贷专项，引导社会资本加大“新基建”投入；浙江今年确保省以上重大基础设施项目新增建设用地计划指标4.5万亩，奖励省重大产业项目用地计划指标1.5万亩……

人勤春早开工忙，重大工程挑大梁。“今年要适度超前开展基础设施投资，扎实推动‘十四五’规划纲要102项重大工程项目实施，力争在一季度形成更多实物工作量。”国家发展改革委有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年03月26日 01 版）

(责编：袁勃、杨光宇)