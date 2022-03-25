人民网北京3月25日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局今日发布了《2021年中国国际收支报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，2021年，我国国际收支延续基本平衡格局，外汇储备稳定在3.2万亿美元左右。

《报告》指出，2021年，新冠肺炎疫情反复扰动全球经济复苏，国际经济金融形势复杂多变。我国更好统筹推进疫情防控和经济社会发展，国内经济保持恢复发展。外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，全年表现相对稳健。

《报告》显示，2021年，我国经常账户顺差3173亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.8%，继续处于合理均衡区间。其中，货物贸易顺差进一步增加，体现疫情下我国产业链、供应链等相对优势；受疫情影响，服务贸易逆差维持低位。跨境双向投融资保持活跃，非储备性质的金融账户顺差382亿美元。其中，直接投资顺差处于高位，主要是外资继续看好中国市场和经济良好发展潜力；证券投资双向交易活跃并延续顺差，说明我国金融市场对外开放逐步加深，人民币资产对外资吸引力增强；其他投资为逆差，主要是境内主体增加对外存款、贷款等。2021年末，我国对外金融资产和负债较2020年末分别增长5%和11%，对外净资产2.0万亿美元。

《报告》强调，2022年，全球经济增长将有所放缓，主要发达经济体货币政策继续调整，外部环境存在较多不稳定不确定因素。但我国经济运行将保持在合理区间，金融市场改革开放稳步推进，外汇市场成熟度不断提升，有助于我国国际收支保持基本平衡，预计经常账户维持合理顺差格局，跨境资本流动保持平稳有序发展态势。外汇管理部门将坚持稳字当头、稳中求进，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹发展和安全，深化外汇领域改革开放，维护外汇市场平稳运行，为国内经济稳定发展创造良好环境。

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