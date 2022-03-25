国家外汇管理局：2月外汇市场总计成交16.02万亿元人民币
2022年03月25日17:59 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，2022年2月，中国外汇市场总计成交16.02万亿元人民币（等值2.52万亿美元）。2022年1-2月，中国外汇市场累计成交35.47万亿元人民币（等值5.58万亿美元）。
2月，银行对客户市场成交2.35万亿元人民币（等值0.37万亿美元），银行间市场成交13.67万亿元人民币（等值2.15万亿美元）；即期市场累计成交5.23万亿元人民币（等值0.82万亿美元），衍生品市场累计成交10.79万亿元人民币（等值1.70万亿美元）。
(责编：罗知之、高雷)
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