人民网北京3月25日电 （记者罗知之）“下一步，银保监会将充分发挥保险资金长期投资的优势，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。”银保监会新闻发言人今日在答记者问时表示。

具体来看，一是进一步丰富保险资金参与资本市场投资的渠道。支持保险公司通过直接投资、委托投资、投资公募基金等方式，增加资本市场投资，特别是优质上市公司的股票。允许保险资金投资理财公司发行的理财产品，支持保险资金依托各类专业机构参与资本市场。

二是按照“一司一策”原则，做好偿付能力监管规则（Ⅱ）过渡期安排，保持保险资金权益类资产投资稳定。

三是修订完善保险资管公司监管规则，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，加大对股票、债券等投资支持力度。

四是建立健全保险资金长周期考核机制，引导保险机构牢固树立长期投资理念。

银保监会新闻发言人介绍，保险资金作为资本市场最大的机构投资者之一，在支持资本市场稳健运行、优化投资者结构方面发挥了重要作用。保险资金投资债券、股票、股权三者的占比保持在近60%。截至2021年末，保险资金运用余额23.2万亿元，其中投资债券9.1万亿元，投资股票2.5万亿元，股票型基金0.7万亿元。此外，保险资管公司发行管理的组合类保险资管产品余额3.2万亿元，主要投向债券、股票等。

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