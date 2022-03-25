人民网北京3月25日电 （黄盛）今日，据中国人民银行（以下简称“人民银行”）官网消息，2021年四季度，人民银行完成了对4398家银行业金融机构的央行评级。评级结果显示，大部分机构在安全边界内（1-7级），高风险机构（8-D级）连续6个季度下降，较峰值压降过半。

据悉，4398家参评机构中包含大型银行24家、中小银行3997家、非银行机构377家，具体评级结果分布如下：

注：央行评级每季度开展一次。评级等级划分为11级，分别为1-10级和D级，级别数值越大表示机构风险越高，D级表示机构已倒闭、被接管或撤销，评级结果为8-10级和D级的机构被列为高风险机构。

从整体上看，大部分机构评级结果在安全边界内（1-7级），资产占比约99%。评级结果在“绿区”（1-5级）的机构2201家，“黄区”（6-7级）机构1881家，“红区”（8-D级）机构316家。

2021年四季度央行评级结果分布情况。数据来源：人民银行

从趋势看，高风险机构数量较峰值减少一半，连续6季度下降。全国高风险机构数量较峰值已减少333家，现有316家高风险机构总资产仅占银行业总资产的1%。

从机构类型看，大型银行评级结果最好。大型银行评级结果为1级的2家，2级的11家，3级的7家，4 级的3家，7级的1家。24家大型银行资产占比71%。中小银行中，外资银行和民营银行的评级结果较好，分别有93%和70%的机构分布于1-5级，且无高风险机构；城市商业银行有67%的机构分布于1-5级，但也有10%的机构为高风险机构（资产占全部城商行的3%）；农合机构（包括农村商业银行、农村合作银行、农信社）和村镇银行风险最高，高风险机构数量分别为186家和103家，资产分别占本类型机构的5%、7%。

从地区分布来看，存量高风险机构数量呈现区域集中特点。截至2021年末，全国11个省（市、区）已无高风险机构，13个省（市、区）高风险机构为个位数，存量高风险机构主要集中在四个省份。

(责编：王仁宏、高雷)