本报记者 刘 毅 寇江泽 李红梅 丁怡婷

1月17日，习近平主席出席2022年世界经济论坛视频会议并发表演讲强调：“发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔，生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼。中国坚持绿水青山就是金山银山的理念，推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全力以赴推进生态文明建设，全力以赴加强污染防治，全力以赴改善人民生产生活环境。”

初春暖阳下，位于长江上游的四川泸州港码头，船长刘刚把进港船只的柴油发电机停掉，将电缆接到岸电桩，“柴油发电机噪声不小、味道呛人，还是岸电干净，价格还便宜。”

闽北大山里，武夷山国家公园洋庄管理站的护林员们带上干粮和应急包，向武夷山深处进发，“泉水叮咚、风景如画，绿水青山就是带来幸福生活的金山银山，一定要守护好！”

奋进新征程、建功新时代。今年的《政府工作报告》提出：“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排关系，促进人与自然和谐共生。”各地各部门正持续推动生态文明建设，有序推进碳达峰碳中和工作，在以生态优先、绿色发展为导向的高质量发挥道路上稳步前行，绿色发展动能更加强劲。

加大力度规划建设新能源供给消纳体系

黄河上游深山峡谷中，青海羊曲水电站正进行坝肩开挖作业，水流沿着导流洞而下。“为了保障尽早投产，春节期间也没有停工。”国家电投黄河公司工程建设分公司工程部主管张峰华说。羊曲水电站建成投产后，每年可节约标准煤146万余吨、减少二氧化碳排放441万余吨。

习近平总书记强调，实现碳达峰碳中和，是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求，是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。

我国把“双碳”工作纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，加快制定出台相关规划、实施方案和保障措施。

非化石能源稳步发展。

“张北的风点亮北京的灯”，张北柔性直流电网试验示范工程助力北京冬奥场馆实现100%清洁能源供电。以沙漠、戈壁等地区为重点的大型风电光伏基地项目建设加快推进，第一批大型风电光伏基地项目已开工超过7500万千瓦。

目前，我国已建成世界最大清洁发电体系，水电、风电、光伏等全口径非化石能源发电装机容量突破11亿千瓦，相当于近50个三峡电站的装机容量。

煤炭清洁高效利用持续推进。

“传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上”，习近平总书记强调。立足富煤贫油少气的国情，我国统筹抓好煤炭清洁高效利用，夯实国内能源生产基础。

为保障5万多户居民温暖过冬，华能黑龙江大庆热电厂新改造的两台机组全力运转。“改造后，每千瓦时电的煤耗降低4克以上，一个供暖期可节省标准煤近万吨。”大庆热电总经理阴利民说。

国家发展改革委经济运行调节局局长李云卿介绍，今年将科学推动煤电节能降耗改造、供热改造、灵活性改造制造“三改联动”，将在役机组供电煤耗均降至300克标准煤/千瓦时以下，更好发挥煤电机组的支撑性、调节性作用。

新型电力系统加快构建。

在南方电网广东梅州抽水蓄能电站，建设者们正向着6月底全面投产的目标冲刺。“抽水蓄能电站相当于大型‘充电宝’，承担着调峰填谷、事故备用和储能的作用。”南方电网调峰调频公司基建部负责人李育林表示，今年梅州和阳江抽水蓄能电站全面投产后，预计年发电量将达34亿千瓦时。

加大力度规划建设新能源供给消纳体系，持续推动能源结构调整，各地区各部门积极行动，一系列举措为加快能源绿色低碳发展勾勒出详细施工图。

绿色低碳项目建设提速

在河北武安，400多辆新能源重型货车在钢铁企业“上岗”，取代柴油货车，承担起物料运输任务。武安市同时加快“公转铁”步伐，项目全部建成后，每年进入市内的大货车可减少近260万辆次。

转方式、调结构、上台阶，各地区各部门持续推进产业优化升级，推动经济社会发展绿色转型，为高质量发展增添动能。

产业发展“含绿量”不断增加。

“开工！”2月7日，福建省第一季度重大项目视频连线集中开工仪式在福州举行，涉及项目230个、总投资2398亿元。这些项目涵盖智能制造、新材料、新能源汽车等行业，力促传统产业升级和新兴产业发展。

“绿色”“低碳”成为各地规划发展的高频词。河北省将加快调整产业、能源、交通运输结构，遏制“两高”项目盲目发展，抓好重点行业绿色低碳改造；江苏省将大力培育绿色低碳产业，加快建设国家绿色产业示范基地；广东省将加快发展绿色低碳产业，实施绿色制造工程和重点行业绿色化改造，推进产业园区循环化发展……

绿色低碳项目建设不断提速。

北京亦庄蓝领公寓项目施工现场热火朝天，多台塔吊忙碌不停。该工程采用预制房屋、模块装配的绿色建造方式，工程出地面后免支模、免焊接、零污水排放、零材料损耗。“采用模块化快速安装技术，钢构件运至现场直接吊装，安装好一个钢构件只需20分钟。”中建科技北京亦庄蓝领公寓项目技术员王建飞介绍。

我国绿色节能建筑正在跨越式增长。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》明确，到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。

资源集约高效利用水平稳步提升。

一年之计在于春。南方城乡生活节水和污水再生利用关键技术研发与集成示范项目组来到浙江永康市舟山镇，测试设备运行情况，确保春耕用水需求。“再生水高效利用技术灌溉方便，水稻、苗木的产量明显提高，节约了水资源，也减少了污水排放。”舟山三村村干部黄学雄说。监测数据显示，舟山镇每天人均用水量已由2018年的150升降低到76升。

将资源消耗情况列为考核硬指标，推进垃圾分类，加强资源循环利用……各地区各部门正促进形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上。

坚定不移走生态优先、绿色发展之路

80.1万多只！江西省林业局1月初组织的调查显示，环鄱阳湖及五河流域越冬水鸟数量突破80万只，同比增长25.8%，创有监测记录以来新高。“鸟类是环境优劣的‘生态试纸’。”全国鸟类环志中心常务副主任钱法文说，鄱阳湖全面实施10年禁渔，鸟类栖息环境持续改善，今冬越冬鸟类的种类和数量明显增长。

“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。”今年以来，各地以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活。

保卫蓝天，北京深化“一微克”行动。今年1月1日起，北京全域禁止燃放烟花爆竹。“除夕夜18时至初一早6时，全市PM2.5峰值浓度较去年同期下降97.9%，创下历年同期最优水平。”北京市生态环境监测中心大气室高级工程师张章说。北京2021年PM2.5浓度降至33微克/立方米，空气质量首次全面达标，今年以来空气质量进一步改善。

保卫碧水，四川大力改善水环境质量。今年四川将安排55个项目，针对未达标水质断面制定“一对一”达标方案，推进全域美丽河湖建设，力争稳定消除Ⅴ类水质断面，Ⅱ类以上国考断面占比达70%。

保卫净土，云南出台土壤污染防治条例。“条例自今年5月1日起施行，确保‘让老百姓吃得放心、住得安心’。”云南省人大常委会办公厅副主任王云说。

去年11月印发的《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，明确要打好重污染天气消除攻坚战、农业农村污染治理攻坚战。“相关部门正在细化任务分解，抓紧编制行动计划，进一步将路线图转化为时间表、施工图。”生态环境部综合司副司长田成川表示。

“人不负青山，青山定不负人。”保持加强生态文明建设的战略定力，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，我们必将建成青山常在绿水长流空气常新的美丽中国，实现人与自然和谐共生的现代化。

《 人民日报 》（ 2022年03月27日 01 版）

(责编：袁勃、杨光宇)