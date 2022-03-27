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近日，山西夏县新晋村，植保无人机为麦田施肥。

闫 鑫摄（影像中国）

春分已过，随着气温回升，全国各地抢抓农时、多措并举，春管春播正由南向北大面积展开。

在黑龙江北大荒的黑土地上，插秧机装上北斗导航系统，自动插秧更精准；侧深变量施肥机边测土边施肥，每口肥料都是定制“营养餐”；无人搅浆整地机“一键出库入库”，自动奔赴田间按规划路线作业。

在四川大英县玉米春耕育苗现场，四川农业大学的专家团队来到田间地头，手把手教农民们如何实施玉米缩株保密、大豆扩间增光等复种关键技术，在确保玉米产量不减的情况下，让农民多收一季豆。

选良种、建良田，“慧种地”“云插秧”，治污染、减化肥……春耕春管为全年粮食生产打下基础，对于夺取全年粮食和农业丰收至关重要。记者走访多地，看今春农业生产新图景。

更优质——

品种优化 农田升级

冰雪消融，黑土油亮。黑龙江北大荒集团宝泉岭分公司共青农场，畦畦黑土已经翻滚成排排大垄，为大豆采用“大垄密”模式栽培做好准备。早上7点，22岁的“种粮好手”史军晖已在爬上爬下、检修农机。仓库里，袋袋种子堆成小山，开袋一看，金黄饱满。“要为春播做最充分的准备！”史军晖说，今年，自家流转的3000多亩地全部由玉米转种高蛋白大豆新品种。

今年一号文件提出，大力实施大豆和油料产能提升工程。作为我国最大的优质大豆生产基地，黑龙江省大豆种植面积占全国40%以上，商品率达到80%以上。2022年，黑龙江计划推进大豆产能提升，提高大豆品质，预计新增大豆种植面积1000万亩以上，新增大豆产量26亿斤以上。

“玉米大豆轮作后，减肥减药，少虫少害，作物生产质量双升。”史军晖算了笔账，“今年预计大豆的生产者补贴比玉米高200元左右，加上轮作的150元补贴，种大豆的收益提高，农民的积极性也高。”

史军晖的驾驶席旁，摆着一套《标准化生产技术规程》，“这是北大荒技术部门根据品种、土壤、杂草、气候等生产要素，因地制宜制定的关键技术操作规范，让生产流程标准化、精细化。”他说。

史军晖家祖孙三代都是“北大荒人”，从大豆亩产不过百斤，到如今平均亩产近400斤，离不开良种良法的更新换代。

共青农场农技中心实验室里，技术人员正在一排排培养皿前进行种子发芽试验。“为培育高寒地区广适性大豆品种，集团2019年建立引繁试验区，选育出一批高油、高蛋白、高产的大豆新品种，其中‘龙垦306’去年创下单产230公斤的纪录。”实验室技术员严景春说。

“品种优化升级，为大豆高产提供了保障。今年，宝泉岭分公司大豆种植面积从去年的49万亩增加到106万亩，主选高蛋白、高产量优质品种，力争实现大豆单产提高2%以上。”宝泉岭分公司副总经理杨荣军说。

粮油丰产必须有土地保障，今年全国将建设1亿亩高标准农田，各地要加大中低产田改造力度，提升耕地地力等级。来到大英县金元镇盘龙村，大片的油菜田生机勃勃。不远处，几台挖掘机正在作业，一边平整土地，一边修建便道。大英县路路发种养殖专业合作社负责人陈善武介绍，今年计划在金元镇开垦撂荒地8000余亩，已完成6000余亩，开垦出来的土地主要用于大豆玉米带状复合种植。

为提升农田质量，大英县双向发力。一方面，大力推进撂荒地复耕，探索出了村集体经济组织集中复耕、“公司+村委+农户”联合复耕等模式。截至目前，复垦撂荒地4万余亩。另一方面，持续加强高标准农田建设，今年计划建设2.2万亩，目前已完成2万亩。通过高标准农田建设，丘陵地貌为主的大英县，逐步实现土地平整、集中连片、机力畅通、灌排配套的现代农业格局。

更智慧——

机械插秧 智能导航

春分前后，草木萌生。

安徽肥西县花岗镇种粮大户何从金掏出手机，选准田块，设置好飞行高度和速度后，“轰”地一声，田埂上的植保无人机飞了起来，沿着设定路线喷药。

“这几天，部分小麦叶子发黄，麦秆上还有斑点，怕是得了纹枯病，要抓紧防治病虫害。”何从金说，过去打药是个难题，靠人工，一天才能打十几亩地，“如今用上植保无人机，100亩地半小时就能完成。”

作为肥西县双全农机农民专业合作社的负责人，何从金对智慧农机很熟悉。他算了笔账：雇人干活，150元一天，还得包吃饭。无人机能喷药能施肥，省时省力，政府还给补贴。

走进双全农机农民专业合作社，旋耕机、收割机、插秧机一应俱全。30多台农机，一年服务周边乡镇农户农业种植面积6万多亩。“今年加装了一个智能设备，能够自动驾驶，规划插秧路径。”指着无人驾驶插秧机，何从金说，5月就能派上用场。

近年来，肥西县大力推广先进适用新机具新技术，一方面，不断提升农机社会化服务能力，加快农机合作社理事和农机手培育力度；另一方面，引导村级组织参与农业生产托管和农机作业网格化服务。

大数据驱动“新农具”更显神通，高科技为春耕保驾护航。当前，全国农作物耕种收综合机械化率达72%，预计今春将有超过2200万台（套）农机装备投入生产。

在北大荒集团七星农场有限公司的智能化暗室育秧工厂，龙门吊的机械手臂吊起近2吨种子，轻松转运到双氧催芽生产线。3年前，同样的工序需要十几个工人搬运数次。浸种催芽、播种浇水、覆土育秧——工厂里，从种子到秧苗，全流程实现智能化、无人化，工作人员只需坐在屏幕前远程操作。

“以往要自己雇人支大棚育秧，如今是流水线智能作业，秧苗长势均匀、抗逆性强，去年亩增产30公斤以上。”七星农场种植户周德华算了算，智能育秧，省人力省种子，每亩节本增效80元以上。今年他家的300亩地，80%以上要用智能化批量育成的秧苗，多功能轨道运输车让“车间”连“田间”，工厂秧苗直送地头。

“田间”又通过小小的手机连接到了“空间”。“今年我家所有稻田都用上北斗导航系统了，省下五六千元人工费用不说，插秧还更笔直、更齐整。”周德华点开手机应用软件介绍：有田间感应器的墒情信息，可以按需浇灌排水；有叶龄采集设备的叶龄分布地图，可以依作物长势差异化管理；有高空遥感图，可以迅速发现防治病虫害……

目前，黑龙江全省农业科技进步贡献率达到69%，农业综合机械化率达到98%。“在北大荒，智能育种、精量点播、叶龄管理、变量施肥、卫星导航、自动驾驶、无人驾驶、农情监测等先进技术得到广泛推广应用。”北大荒农垦集团有限公司党委书记、董事长王守聪介绍，2021年，北大荒集团建设了6个规模化无人农场群，核心示范面积达3.5万亩。“今年将再新建6个无人化农场，力争全年实现无人农机作业面积达20万亩以上。”

更绿色——

节肥环保 降本增效

“地里种的是紫云英，一种绿肥，花开后，深翻地下，能为水稻种植提供养分。至于虫害，则靠去年安装的太阳能诱捕杀虫灯解决。”肥西县三河镇滨湖社区种粮大户魏宏介绍，灯每隔30亩地一盏，晚上一亮，就能引诱害虫，进行虫害防治。

魏宏今年49岁，流转的1000多亩地位于巢湖流域一级保护区内。过去为了拼高产，化肥农药没少用。时间一长，不仅污染土壤，水质也受影响。

渐渐地，有机肥替代了化学肥，太阳能杀虫灯减少了农药使用。地里的小麦、水稻，长势也越来越好。“虽说成本上来了，可有机肥每亩地能补贴200元钱，差不了多少。”魏宏说。

“紫云英年前刚撒种，要是种得好，可以减少20%的化肥使用量，土壤有机质含量也能提高。”肥西县农业综合服务中心高级农艺师孙坚政说。为打造绿色生态农业，肥西县不断推进化肥农药使用减量，在巢湖流域一级保护区内绿色种植水稻2.7万亩。大力推广“绿肥+优质稻”种植模式和有机肥替代化肥、生物防治、物理防治等绿色种植技术，全县种植绿肥1.5万亩，优质粮食绿色生产面积达39万亩，同比增加了44.5%。

截至去年，我国化肥和农药使用量连续5年负增长，农产品质量安全监测总体合格率达97.6%。今年中央一号文件提出，推进农业农村绿色发展。加强农业面源污染综合治理，深入推进农业投入品减量化，加强畜禽粪污资源化利用。

“夏天来，这稻田里左边抓鸭子，右边捞活鱼。”站在田埂上，黑龙江桦川县玉成合作社理事长李玉成介绍，通过鸭稻、蟹稻、虾稻、鱼稻等立体化种植技术，稻田里无需化肥、农药、除草剂，只需一些畜禽粪便制成的有机肥。今年，合作社里这样的有机稻田面积比去年增加53%，达到2000亩。“有机稻田一亩比普通田多赚500元。”

“在普通稻田里，化肥的亩均使用量5年也减下400多斤。”李玉成说，农家肥抛撒机、侧深施肥机等新农机带来新技术。秸秆还田、侧深施肥、测土配方……“农技中心技术员逐地逐块测土配方，为黑土地定制‘营养餐’，更好培肥地力，精准施肥，降本增效又绿色环保。”

目前，佳木斯市秸秆综合利用率超95%，畜禽粪污资源化综合利用率超90%，绿色有机食品认证面积超1500万亩。

数据来源：农业农村部

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《 人民日报 》（ 2022年03月27日 02 版）

(责编：袁勃、杨光宇)