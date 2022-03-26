人民网记者 杜燕飞

《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》提出，加快形成以管资本为主的国有资产监管体制，充分发挥国有资本投资、运营公司在授权经营、结构调整、资本运营、激发所出资企业活力和服务实体经济等方面的功能作用。

截至2021年底，中央层面组建了中国诚通、中国国新2家国有资本运营公司以及国投集团、招商局集团等19家国有资本投资公司，在授权放权、运营模式、经营机制等方面进行探索，成效凸显。

今年是国企改革三年行动的收官之年。业内人士认为，作为“管资本”的平台之一，国有资本运营公司具备较强的内生发展动力，通过开展国有资本市场化专业运作，可以推动国有经济布局优化和结构调整，助力央企高质量发展。

发挥积极股东作用 当好资本运营“主力军”

2021年12月，中国诚通旗下所属四家物流企业与中国铁物进行专业化整合，并引入东方航空、远洋海运、招商局集团3家战略投资者，成立中国物流集团。

“这是我们作为国有资本运营公司试点企业服务国资国企改革的一次实践。我们持股38.9%，与国资委并列第一股东，未来将与其他股东紧密协同、密切配合，为推动我国现代物流业持续做强做优做大贡献重要力量。”中国诚通党委书记、董事长朱碧新表示。

他介绍，近年来，中国诚通出资鞍钢集团成为并列第二大股东，助力鞍钢集团重组本钢，提高我国钢铁行业产业集中度、资源安全性和国际竞争力；出资参与中国电气装备集团组建，助力打造具有全球竞争力的世界一流电力装备企业；参与中国电信天翼云公司增资，助力央企打造自主可控、安全可信的云平台，成为新一代信息技术的重要突破口和关键基石……

“国企改革三年行动以来，我们持续提升资本聚合能力、资本转换能力、资本布局能力、资本增值能力、资本管控能力，出资参与央企股权多元化改革，发挥积极股东的作用，在推进国有经济布局优化和结构调整中当好资本运营‘主力军’。”朱碧新表示，从“管资产”到“管资本”，国有资本运营公司更多的是发挥战略管控、产业培育作用。

作为另一家国有资本运营公司试点企业的中国国新，也通过多元化资本运作支持国资央企深化改革，在推动国有资本加快流动中促进布局优化、结构调整。

“我们累计出资907亿元参与重点行业领域的重组整合，如参与组建国家管网集团、中国电气装备集团等，助力央企战略性重组和专业化整合。”中国国新有关负责人表示，发挥运营公司专业优势，通过直接投资、基金投资等方式直接参与或引导带动社会资本支持央企混改，领投一批重大混改项目。截至2021年底，撬动各类资本超过2400亿元，累计投资项目246个，金额4542亿元。

以基金撬动资本力量 助推央企打造产业链链长

在打造现代产业链链长、助力产业升级方面，国有资本运营公司同样发挥着重要作用。

2021年，在国调基金一期及混改基金稳健发展的基础上，中国诚通组建了国调基金二期，联合中国移动、中国电信、中国中铁、中交集团、中国能建、中国西电、华润集团、招商局集团等8家央企，高效完成了去年国内规模最大的基金募集737.5亿元，实现以平行基金形式搭建国家级基金的突破性创新。

2021年，国调基金、混改基金参投中国电信回归A股、广核新能源等项目；投资通用技术、中远租赁等项目，支持央企子公司深化混改；投资国药集团天坛生物、华润微电子等企业，前瞻性布局战略新兴领域；与地方政府和有关企业合作搭建子基金，引导带动社会资本近千亿元……

“目前，我们基金体系总规模已超过6600亿元，已累计投资160余个项目、金额达1474亿元，助力多家央企产业集团、国有资本投资公司在集成电路制造、装备制造、远洋运输、通信、钢铁、航空等行业成为产业链链长。”朱碧新介绍，中国诚通还采取委托管理、ETF运作和自营投资相结合的方式，增持央企上市公司股份累计近60亿元，促进国有资本合理流动和价值回归。

为培育新技术新产业新业态，中国国新则通过基金投资等方式进入先进制造、生物医药、新能源、信息技术等领域，投资了包括中芯国际、孚能科技、寒武纪等一批细分领域的“专精特新”冠军企业。截至2021年底，该公司在战略性新兴产业累计投资项目227个、金额2764亿元，实现9个子领域全覆盖；所投项目已上市22家，包括科创板13家。

围绕国企改革三大专项工程，中国国新先后发起设立双百基金、国改科技基金、综合改革试验基金群，总规模达到1400亿元。截至2021年底，系列基金推动所投企业完成综合性改革事项300余项，支持“双百企业”“科改示范企业”开展科技创新激励，很多企业成为各自领域的“科技小巨人”、原创技术策源地。

放大国有资产价值 打造“两非”专业化服务平台

值得一提的是，央企聚焦实业主业、剥离“两非”（非主业、非优势业务）资产也是优化国有资本布局的重要措施之一。

诚通国合资产管理有限公司（下称“诚通国合”）就是中国诚通设立的专业化央企“两非”资产接收服务平台。截至2021年底，该公司已与15家央企就26个“两非”资产项目达成接收合作，涉及资产42亿元。同时，推进中国通号等8家央企的项目托管合作，涉及资产总额超190亿元，助力其调整优化产业结构，聚焦主责主业。

“其实很多资产本身是比较好的，只是没有放到正确的地方。诚通国合接收这些资产后，通过自己的资产经营管理，争取最大限度修复资产价值，发挥资产效用。”朱碧新说，“两非”资产的剥离，可以让央企减轻包袱，调整优化产业结构，更加集中精力去聚焦主责主业。

“我们与多家央企合作设立‘两非两资’业务平台，助力央企清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产。”中国国新有关负责人表示，设立债转股基金，参与有关央企市场化债转股，支持企业降杠杆、减负债；开展专业化股权运作，协助央企上市公司加强市值管理，盘活存量上市国有资本；设立专注央企投资的私募证券投资基金——新格局基金，助力盘活REITs类资产。

国资委副主任翁杰明此前表示，下一步，试点企业要在落实创新驱动发展战略、推动产业链、供应链升级中发挥更大作用，同时要聚焦发挥产业引领作用，运用资产收购、股权投资、业务整合等手段，加快培育战略性新兴产业。

“国企改革三年行动”系列报道：

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(责编：王连香、吕骞)