人民网北京4月6日电 （记者孙阳）深市主板与中小板合并（以下简称“两板合并”）于2021年4月6日平稳落地、顺利实施，如今已满一周年。作为继创业板改革并试点注册制后，深交所持续深化存量市场改革的又一重要举措，两板合并开启了深市“主板+创业板”新格局，深市主板恢复发行上市功能，更好发挥资本市场枢纽作用，进一步提升服务实体经济能力。

据悉，一年来，深市简明清晰的市场格局愈发巩固，深市主板更好支持相对成熟的企业融资发展、做优做强，近1500家主板公司总市值超过22万亿元；直接融资与资源配置功能愈发畅通，IPO、再融资、并购重组累计融资和交易涉及公司660余家次，合计金额超7300亿元；制度建设愈发完善，形成简明友好、成熟定型、易读易懂的规则体系；发展基础愈发扎实，板块业绩平稳增长，龙头聚集效应显著，市场总体运行平稳，整体表现符合预期，改革取得良好成效。

市场功能更健全 结构更完善

两板合并首日，真爱美家、中农联合、华亚智能等3家企业顺利在深市主板上市。深市主板时隔21年恢复发行上市功能，市场包容性更强，能够更大范围、更大力度和更高效率支持优质企业上市发展，为企业提供全方位融资服务，促进打造体现高质量发展要求的上市公司群体。合并以来，28家企业通过IPO登陆主板，合计融资超过230亿元。

目前，深市主板公司达1493家，市值规模超过22万亿元，深市形成以主板、创业板为主体的市场格局。深市主板定位于蓝筹市场，重点支持相对成熟的企业融资发展、做优做强；创业板主要服务高新技术企业和成长型创新创业企业，突出“三创”“四新”。

业内专家认为，深市市场结构更简洁、特色更鲜明、定位更清晰，有利于厘清不同板块的功能定位，着力解决了市场关心的主板与中小板同质化等问题，进一步优化市场体系，夯实市场基础，提升市场质效，为处在不同发展阶段、不同类型的企业提供更加便捷高效的融资服务，更好服务经济社会高质量发展。

同时，深市主板公司在国内外复杂经济形势下仍然保持了较强的韧性，业绩整体保持稳定增长，尤其是制造业表现亮眼。截至3月底，1152家公司已披露业绩数据，预计实现平均净利润4.72亿元至5.35亿元，其中547家公司披露年报或业绩快报，预计实现平均营业收入154.62亿元，同比增长29.61%，预计实现平均净利润11.13亿元，同比增长26.47%。

此外，深市主板有10个证监会大类行业平均净利润为正，8个行业净利润增长，采矿业、交通运输仓储和邮政业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业平均净利润分别为8.47亿元、6.17亿元、5.91亿元、4.32亿元。345家已披露2021年报数据的实体类公司，ROE和ROA分别为12.07%和4.62%，较2020年同比分别上升2.45和0.99个百分点。345家公司扣非后净利润占净利润比重为82.71%，同比上升7.58个百分点，盈利质量持续提升。

截至3月底，主板制造业公司981家，占比65.71%，构筑了板块的“基本盘”，也奠定了主板发展壮大的基础。其中既有较为传统的基础制造业公司，也有行业内领军的先进制造业公司，共同带动上下游产业链的技术创新、产业集聚，推动产业链整体进步，为经济注入更多活力。

龙头聚集效应更显著 科技创新动能更充沛

据了解，截至3月底，主板市值超千亿元公司36家，行业规模龙头企业131家，科技龙头企业47家，在工程机械、激光设备、面板、安防设备、智能语音、家用电器、绿色能源等多个行业全球产业链中占据重要地位。

根据目前已披露的2021年经营数据，京东方A、比亚迪、顺丰控股、潍柴动力等20家公司营业收入超过千亿元；京东方A、海康威视、中国广核、中信特钢等32家公司净利润超过50亿元。共有304家公司近3年净利润复合增长率超过30%，显示出蓬勃的发展活力。

同时，深市主板积极服务国家创新驱动发展战略，建立全链条科技创新服务体系，大力支持科技企业发展，成为高科技企业集聚地。截至2022年3月底，主板公司高科技企业917家，占比超六成，战略新兴产业企业430家，占比近三成。其中，新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、节能环保产业、生物产业分别聚集了139家、65家、64家、52家和47家公司。

目前主板公司中拥有与主营产品相关核心专利技术的企业家数750家，占比超五成，共拥有上述核心专利技术项数4.04万个。拥有国家火炬计划项目企业家数293家，拥有国家863计划项目企业家数81家，获得国家创新基金支持企业家数113家，国家创新型试点企业家数41家。

深市主板公司研发投入连续五年（2016年至2020年）明显增加，年均复合增长16.66%。根据3月31日前已披露的2021年报数据，主板公司合计研发支出1693.33亿元，平均研发强度3.14%。

同时，面对复杂多变的外部环境，深市主板积极支持上市公司利用再融资、并购重组不断探索优化自身产业结构，为高质量发展提供动能。

合并以来，主板公司共计实施再融资166单，融资金额共计3299.88亿元，其中向特定对象发行股票、可转债和配股实施完成单数占比分别为81.33%、16.87%和1.81%。主板公司通过多种再融资方式，不断支持服务科技创新、产业升级。制造业企业再融资金额达2198.54亿元，占比达66.62%。

合并以来，主板公司共计实施完成重大资产重组43单，交易金额（不含配套募资）共计2,305.25亿元。重组方案以基于原产业整合延伸的横向并购或剥离低效资产为主，标的公司的评估增值率中位数从2019年的112%下降至2021年的97%，重组进一步趋向成熟和理性。

服务国家战略更积极 监管制度供给更充分

深市公司积极响应国家产业行业战略规划，通过并购重组提升产业集中度。合并以来，主板水泥、电力、有色、钢铁、化工等行业共有10家公司披露重组方案，15家实施完成重组。同时，合并以来，碳中和相关的新能源、电力和环保等行业披露再融资预案共计7单，拟融资金额达390.21亿元。

此外，深市也通过深度参与“一带一路”建设，服务国家战略。据不完全统计，2021年参与“一带一路”建设的公司约400余家，业务遍布100余个国家和地区，涉及主要行业包括机械设备、化工、电子、轻工制造等，其中340余家公司在“一带一路”国家实现营收合计超过2000亿元，超过其总营业收入的5%。

国企是上市公司群体的标杆力量，也是引领高质量发展的示范代表。截至3月底，深市主板国有上市公司共459家，占板块公司家数的30.74%，占深市国企公司总数的80.39%，总市值8.73万亿元，占深市国企总市值的91.61%。其中220家公司披露2021年年报或业绩快报，平均实现营收190.14亿元，同比增长28.56%，平均实现净利润12.52亿元，同比增长36.14%。

监管制度供给方面，深市大力推进规则体系整合优化。坚持市场化、法治化方向，以修订股票上市规则为重点，一体推进自律监管指引、指南适应性修订。整合后，数量上大幅精简，由132件减少至36件，下降超七成；内容上科学完备，形成上下衔接、有机统一的规则体系；体系上简明清晰，上市规则、指引和指南“三层”体系更加齐整，更便于掌握使用，构建形成更加简明友好、成熟定型、易读易懂的规则体系。

此外，逐步丰富行业信息披露制度供给。2021年发布食品及酒制造、电力、汽车制造等5件深市行业信息披露指引，完善分行业信息披露标准，截至目前已发布33个行业信息披露指引，基本覆盖主要行业产业。两板合并后，深市主板汇聚大量竞争性领域领军或龙头企业，同行业优质上市公司群体更加集聚，行业分布更加多元健全，产业链生态更加完整，有利于更好形成业务协同和产业集群效应。合并后的深市主板继续全面实施行业监管，更好延续现有行业监管经验，深入挖掘行业运行特点和规律，充分服务企业差异化发展需求，不断提升信息披露的有效性、针对性。

据介绍，当前，深交所正在按照中国证监会的部署推进各项改革工作，相信随着全面实行股票发行注册制落地，资本市场将加速迈入高质量发展新阶段，进一步推动科技、资本和实体经济高水平循环，切实提升市场参与者获得感。

(责编：申佳平、吕骞)