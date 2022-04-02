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官宣！人民银行增加多个城市作为数字人民币试点地区

2022年04月02日19:55 | 来源：人民网
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人民网北京4月2日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行近日召开了数字人民币研发试点工作座谈会。会议要求，有序扩大试点范围，在现有试点地区基础上增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市作为试点地区，北京市和河北省张家口市在2022北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。

会议认为，2017年以来，人民银行会同各参研机构，在试点地区党委政府大力支持下，统筹把握、周密组织，稳妥开展试点，动态完善业务技术设计，持续创新应用场景，着力解决金融服务难点痛点问题，初步验证了数字人民币相关理论、政策、业务和技术的可行性和可靠性。目前，数字人民币已在批发零售、餐饮文旅、政务缴费等领域形成一批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式，2022北京冬奥会、冬残奥会场景等重大试点项目圆满成功，参与试点的用户、商户、交易规模稳步增长，市场反响良好。

会议指出，随着试点测试深入推进，数字人民币研发在彰显便捷性、优化普惠性、突出创新性、保障安全性、体现合规性、加强可持续性等方面面临新情况新问题，有待进一步深化研究和探索。

会议强调，数字人民币研发试点要坚持体现“人民性”，在拓展金融服务覆盖面，提升普惠金融服务水平，助力地方经济发展，支持数字政务建设，提升金融服务实体经济质效，改善营商环境等方面发挥更大作用。要坚持市场化，在数字人民币发展、推广、普及过程中，政策设计要充分激发金融机构、科技企业、地方政府等各方积极性和创造性，在推动运行中要鼓励竞争。要坚持法治化，依法合规开展各项工作，前瞻性地开展法制建设，保障好数字人民币体系的安全性，把握好隐私保护和预防犯罪之间的关系，深入研究对金融体系等多方面的潜在影响。

会议要求，下一步，各有关参与方要坚持稳中求进工作总基调，各负其责、通力协作，稳妥推进数字人民币研发试点。坚持“双层运营”架构，充分发挥指定运营机构的优势作用，加大试点应用和生态体系建设力度。加强安全和风险防控体系建设，完善相关法规制度和标准体系，深化理论问题研究，不断夯实数字人民币研发试点基础。

(责编：罗知之、高雷)

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