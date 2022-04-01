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国家体育总局：体育赛事遇自然灾害、事故灾难等情况应启动“熔断”机制

2022年04月01日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京4月1日电 （记者杨虞波罗）为进一步提升体育赛事活动安全监管水平，提高应急处置能力，确保人民群众生命安全、身体健康和财产安全，日前，国家体育总局按照《关于进一步加强体育赛事活动安全监管服务的意见》要求，现就建立健全体育赛事活动“熔断”机制相关事宜发布通知。

通知要求，地方各级体育部门要督促各类体育赛事活动组织者密切关注气象、水利、地震、自然资源、交通运输、卫生健康、应急管理等部门发出的预警信息及有关灾害、事故信息，加强防范，及时启动“熔断”机制。

通知指出，体育赛事活动主办方、承办方、协办方等组织者必须在赛前召开风险研判分析专题工作会议，根据体育赛事活动的场地、规模、环境等特点和条件，有针对性地制定包括“熔断”机制在内的风险防范及应急处置预案，并签订书面协议明确各方职责分工和权利义务，确保体育赛事活动在办赛条件均已具备的情况下安全有序进行。

通知要求，对于参与人数较多、人身危险性较高或专业技术性较强的体育赛事活动，遇有以下直接或可能与体育赛事活动举办相关联的突发情形之一的，体育赛事活动组织者应当启动“熔断”机制：

(一)自然灾害，包括水旱灾害、气象灾害、地震灾害、地质灾害、海洋灾害、生物灾害和森林草原火灾等；

(二)事故灾难，包括各类安全事故、交通运输事故、公共体育设施和设备事故、环境污染和生态破坏事件等；

(三)公共卫生事件，包括传染病疫情、群体性不明原因疾病、食品安全和职业危害、动物疫情以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件；

(四)社会安全事件，包括恐怖袭击事件、经济安全事件和涉外突发事件等；

(五)其他可能导致不再具备办赛条件的情形。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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