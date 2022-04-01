人民网北京4月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近期猪粮比价持续低于5：1，处于《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委会同有关方面开展年内第三批中央冻猪肉储备收储工作，拟于4月2日、3日收储4万吨冻猪肉。

国家发展改革委表示，如后续生猪价格继续低位运行，国家将持续开展收储工作，推动生猪价格尽快回归合理区间。另外，有关方面分析认为，当前生猪价格已低位运行较长时间，进一步大幅下降的可能性较小。建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，保持适重育肥猪正常出栏节奏，保持能繁母猪产能总体稳定、不过度淘汰。

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