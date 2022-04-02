民航局对七个入境航班发出熔断指令。制图：刘佳

人民网北京4月2日电 （记者刘佳）据中国民航局消息，3月30日、31日，民航局再发熔断指令，对阿尔及利亚航空公司AH3060航班（阿尔及尔至成都）等7个航班实施熔断措施。

根据民航局通报，3月17日入境的航班中，阿尔及利亚航空公司AH3060航班（阿尔及尔至成都）确诊新冠肺炎旅客12例，自4月4日起，暂停该航班运行4班。日本航空公司JL829航班（东京至大连）确诊新冠肺炎旅客7例，鉴于JL829航班（周二入境）为JL829航班（周四入境）的奖励航班，自4月4日起，暂停JL829航班（周四入境）运行2班，取消奖励航班JL829/820（周二入境）。南方航空公司CZ6044航班（内罗毕至长沙）确诊新冠肺炎旅客12例，自4月4日起，暂停该航班运行4班。中国国际航空公司CA404航班（新加坡至成都）确诊新冠肺炎旅客8例，自4月4日起，暂停该航班运行2班。厦门航空公司MF812航班（阿姆斯特丹至厦门）确诊新冠肺炎旅客5例，自4月4日起，暂停该航班运行2班。

3月21日入境的航班中，东方航空公司MU570航班（巴黎至太原）确诊新冠肺炎旅客11例，自4月11日起，暂停该航班运行4班。吉祥航空公司HO1608航班（赫尔辛基至杭州）确诊新冠肺炎旅客9例，自4月11日起，暂停该航班运行2班。

民航局要求，上述熔断的航班量不得用于其它航线。上述7家航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。

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