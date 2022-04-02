人民网北京4月2日电 （记者申佳平）当前，一些行业协会商会违法违规收费行为仍时有发生，引起社会舆论高度关注和市场主体强烈反响。

据国家发展改革委官网消息，为进一步发挥行业协会商会自律作用、坚决杜绝乱收费行为，国家发展改革委办公厅、市场监管总局办公厅近日印发《关于进一步发挥行业协会商会自律作用坚决杜绝乱收费行为的通知》（以下简称《通知》），其中要求有关部门对各行业协会商会“强制或变相强制入会并收取会费”等乱收费行为“零容忍”。

《通知》强调，要把规范收费行为作为行业协会商会自律的重要内容。各行业协会商会要进一步提高政治站位和思想认识，把杜绝乱收费行为提升到自身发展“生命线”的高度认真贯彻落实，树立守法意识、风险意识、责任意识、底线意识，强化责任担当，筑牢依法诚信办会的思想防线，坚守合法合规合理收费“底线”，远离违规收费“高压线”。从既往查处的乱收费案件中认真汲取教训，知晓政策红线和违规后果，时刻保持警醒，切实加强自律，绝不能抱有侥幸心理。

同时，《通知》要求各行业协会商会自觉遵守各项收费规定。有关部门将坚决对以下乱收费行为“零容忍”，依法依规严厉处罚：强制或变相强制入会并收取会费，强制市场主体参加会议、培训、考试、展览、评比评选、出国考察等各类收费活动或接受第三方机构有偿服务，强制市场主体提供赞助、捐赠、订购有关产品或刊物，只收取会费不提供服务或对会费包含的基本服务项目重复收费，利用分支（代表）机构多头重复收取会费，未按规定程序制定或修改会费标准，利用自身法定职责或行政机关影响力、行政机关委托授权事项违规收费，未经批准开展评比达标表彰、职业资格认定并收费，以担任理事、常务理事、负责人为名向会员收取除会费以外的其他费用。

此外，《通知》要求各行业协会商会要进一步落实收费信息公示和信用承诺制度，主动接受社会监督。严格按要求在“信用中国”网站上公示收费项目、收费性质、服务内容、收费标准及依据等，如有新增收费项目或收费情况发生变化的，要及时更新。依托“信用中国”网站就自身收费行为进行信用承诺，主动向社会公开承诺规范收费、合理收费，自觉抵制违法违规收费行为，如有违规收费立即退费整改、主动接受处罚。

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