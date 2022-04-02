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人民银行：统筹监管资源和处置资源 形成金融风险处置合力

2022年04月02日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京4月2日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行召开了2022年金融稳定工作电视会议。会议要求，2022年人民银行金融稳定系统要要统筹监管资源和处置资源，强化横向协同和纵向协同，形成金融风险处置合力。

会议认为，2021年人民银行金融稳定系统不断完善系统性风险防控体系，持续推动金融业深化改革，稳妥处置重点领域、重点区域风险，金融风险整体收敛、总体可控。金融稳定系统借鉴前期积累的宝贵经验，继续做好常态化金融风险防控，不断增强工作主动性和协同性，在精准拆弹、改革化险、抓前端治未病、建机制补短板等方面取得积极成效。

会议要求，2022年人民银行金融稳定系统要继续坚持稳中求进工作总基调，按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，突出重点、压实各方责任，切实压降存量风险、严控增量风险，抓好防范化解金融风险工作。要健全机制，推动处置机制市场化、法治化、常态化。要进一步强化系统观念，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，确保各项部署落实到位，构建更加强健有效的金融安全网，守住不发生系统性金融风险的底线，坚决维护经济社会大局稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：罗知之、高雷)

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